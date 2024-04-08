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Сестры Кардашьян показали горячие фото с отдыха

Ким и Хлои Кардашьян на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян вместе с сестрой Хлои отправилась отдыхать на острова и уже успела поделиться горячими фотографиями с пляжа.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профили сестер Кардашьян.

Ким и Хлои Кардашьян показали фото с отдыха

Сестры Кардашьян очень известная семья, которая славится своей красотой, брендами, роскошными домами и достатками. А еще поклонники любят следить за их реальной жизнью, создавание луков, отдых, личная жизнь.

Ким и Хлои являются известными блоггерами, за жизнью которых следит весь мир. Потому новые горячие фото в купальниках стали новым поводом для обсуждения сестер. В настоящее время сестры загорают на пляжах британских островов Теркс и Кайкос.

Ким Кардашьян показала соблазнительные пляжные кадры (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фотографиях, которые женщины выложили в соцсеть, Ким предстала в купальнике со змеиным принтом, который дополнила техасской черной шляпой. Вероятно, это то же, что она носила во время выходных на Суперкубке.

В то же время Хлои позировала в золотом купальнике-сетке, который дополнила черными очками.

"Это не Техас", - подписала фото одна из сестер.

Вероятно, таким образом сестры хотели сразу определить свое место отдыха и рассказать, что выбрались они гораздо дальше, чем Техас.

Стоит отметить, что обе звезды отправились на отдых со своими детьми, и это видно на веселых семейных фотографиях с пляжа.

Хлои Кардашьян показала кадры с пляжа (фото: instagram.com/khloekardashian)


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Ким КардашьянБлоггерша