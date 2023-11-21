Сердце галактики. NASA показало уникальные снимки Млечного Пути

Млечный путь

Млечный Путь (Milky Way) известен людям с давних времен. Еще в 1610 году Галилео Галилей обнаружил, что диффузный свет полосы Млечного Пути создается большим количеством тусклых звезд.

Первую попытку определить размер и форму нашей галактики предпринял Уильям Гершель в 1784-1785 годах, а Эдвин Габбл в 1924-1925 годах смог доказать, что Вселенная ею не ограничивается.

Современники подтвердили, что Млечный Путь - спиральная галактика, в которой расположена наша Солнечная система. Большинство звезд этой галактики сосредоточены в так называемом галактическом диске со спиральными рукавами.

Млечный Путь является вторым в группе по размеру и по количеству звезд после галактики Андромеды, но массы двух галактик - одного порядка.

Уникальность фотографии

Недавно Космический телескоп имени Джеймса Уэбба запечатлел уникальные изображения плотного центра нашей галактики с беспрецедентными деталями.

Благодаря своим инфракрасным возможностям, он позволил астрономам заглянуть сквозь газ и пыль в "сердце" Млечного Пути.

Речь идет о загадочной доныне области образования звезд под названием Стрелец С (Sgr C). Она расположена примерно в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры Млечного Пути.

Центр нашей галактики (фото: NASA/ESA/CSA/STScI/S.Crowe)

По словам студента и руководителя группы наблюдений Сэмюэла Кроу, "никогда не было никаких инфракрасных данных об этом регионе с таким уровнем разрешения и чувствительности".

Он добавил, что уникальный телескоп "раскрывает невероятное количество деталей, что позволяет изучать образование звезд в такой среде и таким образом, как раньше было невозможно".

Профессор Джонатан Тан уточнил, что "центральная часть является наиболее экстремальной средой в нашей галактике Млечный Путь", ведь там все текущие теории образования звезд можно подвергнуть "строжайшей проверке".

Что видно на фото

Среди примерно 500 000 звезд на изображении есть скопление протозвезд. Они все еще формируются и набирают массу. При этом они "производят светящиеся потоки", словно костер посреди инфракрасно-темного облака.

В центре этого молодого скопления - известная и ранее массивная протозвезда, масса которой в 30 раз превышает массу нашего Солнца. Однако облако, из которого выходят протозвезды, настолько плотное, что свет от звезд позади не достигает телескопа.

Специальный инструмент космического телескопа под названием NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) зафиксировал также крупномасштабное излучение ионизированного водорода, окружающее нижнюю сторону темного облака, показанного на изображении голубого цвета.

Составляющие Млечного Пути (фото: NASA/ESA/CSA/STScI/S.Crowe)

"Центр Галактики - многолюдное, бурное место. Существуют турбулентные, намагниченные газовые облака, образующие звезды, которые затем влияют на окружающий газ своими вытекающими ветрами, струями и излучением", - подчеркнул исследователь Рубен Федриани.

По его словам, ученые получили огромную "массу данных об этой экстремальной среде" и только начинают их исследовать.

"Массивные звезды - это фабрики, производящие тяжелые элементы в своих ядерных ядрах, поэтому лучше понять их - все равно, что узнать историю происхождения большей части Вселенной", - подытожил Кроу.

James Webb Space Telescope

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) - американский орбитальный инфракрасный космический телескоп.

Он предназначен для широкого спектра наблюдений в астрономии и космологии. Речь идет, в частности, о наблюдениях самых отдаленных объектов и событий во Вселенной, таких как образование первых галактик.

Строительство телескопа (фото: NASA/Chris Gunn)

Этот телескоп стал преемником телескопа Габбла - в качестве главной миссии NASA в астрофизике. Он был запущен 25 декабря 2021 года.

На тот момент он был самым большим, самым дорогим и чувствительным оптическим и инфракрасным космическим телескопом в истории человечества.

Проект осуществляется путем международного сотрудничества 17 стран (во главе с NASA).

Был назван в честь второго главы NASA Джеймса Уэбба, руководившего агентством до 1968 года.