Серце б'ється, як "Азов": слухайте сильну і зворушливу пісню про героїв ЗСУ

"Зараз наші синьо-жовті сердечка б'ються так палко й натхненно, як б'ють аквафрешних покручів й нікчем наші бійці і валькірії у Маріуполі та інших містах/селах нашої держави", – коментує пісню фронтмен квіткіс Діма Войналович.

Пізніше ще одна версія треку з'явилася на стрімінгових платформах. Прослухати Серце б'ється можна за посиланням.

Текст пісні Серце б'ється:

Очі ріже пил і порох,

Але де стане ворог –

Поросте травою його стан.

А за нас свята Марія –

Пригорне і зігріє,

Цілунком зцілить від ран.

Серце рветься птахом із грудей,

Роси змиють з крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей

Серце б‘ється. Б‘ється, як "Азов"!

Ні, сліз не треба, сестро,

Прийдуть ще стоси весен -

Вільними грудьми вдихнеш тепла.

І Кальміуса води,

Що чули біль і стогін,

Хвилями зцілять від ран.

Серце рветься птахом із грудей,

Роси змиють з крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей

Серце б‘ється. Б‘ється, як "Азов"!

Серце рветься птахом із грудей,

Змиє дощ із крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей,

Серце б‘ється. Серце, як "Азов"!

Зауважимо, що це друга пісня квіткіс, присвячена бійцям ЗСУ. У березні хлопці записали трек Привиди. Ця композиція "для Героїв, які не просто боронять нашу землю від усіляких покидьків, а й дають їм дебелої прочуханки на усіх фронтах".

"А ще цей трек присвячується усім нам – чувакам і чувіхам з синьо-жовтими сердечками, які наполегливо і невпинно роблять рідну країну сильнішою і найкращою!" – додають музиканти.

Текст пісні Привиди:

Сонце встане рано, загоїть рани

Гарячим світлом і обійме.

У весну убрані, мов талісмани,

Привиди заступають тебе й мене!

Усі молитви й мантри

В одну зливаються,

Гучно лунають гімни,

Багнети догори!

Небо над нами усіма

Лише тримається,

Поки його боронять

Синьо-жовті привиди!

З крилами не із пір'я –

Правди і довір'я,

Ангели-аси тримають стрій,

Що Анни і Марії

В ейфорії

Воложать жаркі губи країни мрій!

Усі молитви й мантри

В одну зливаються,

Гучно лунають гімни,

Багнети догори!

Небо над нами усіма

Лише тримається,

Поки його боронять

Синьо-жовті привиди!

Ще більше пісень про героїв ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України багато артистів присвятили свої нові пісні героям ЗСУ і усім людям, які боронять нашу землю від рашистів.

Пропонуємо вам послухати хоча б маленьку частину нових українських музичних творів, від яких у вас точно пробіжать мурахи по шкірі, а також виникне бажання нещадно нищити загарбників на усіх фронтах.

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KOZAK SYSTEM – Азов – сталь

Yarmak – Дике Поле (feat. Alisa)

Chico & Qatoshi – Допоможе ЗСУ

Океан Ельзи – Місто Марії

Max Barskih – Don't F@ck With Ukraine

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