Сертифицированные тренеры назвали лучшее время для тренировок, чтобы худеть

Наука о времени выполнения упражнений и потере веса

Время выполнения упражнений может оказать существенное влияние на ваш метаболизм, который играет решающую роль в похудении.

Метаболизм - это процесс, с помощью которого ваше тело превращает пищу в энергию. Доказано, что утренняя зарядка помогает активизировать ваш метаболизм и поддерживать его на высоком уровне в течение дня. Это может привести к увеличению сожженных калорий во время и после тренировок. Однако важнейшим фактором в расписании упражнений является его последовательность.

"Время суток, которое лучше всего подходит для похудения, - это то, которое вы можете соблюдать в течение длительного периода", - рассказал Ти Джей Ментус, сертифицированный личный тренер.

Одним из важных факторов в достижении ваших целей похудения является здоровый дефицит калорий, что означает потребление меньше калорий в день, чем сжигает ваше тело.

"Тренировка помогает создать этот дефицит, сжигая больше калорий, чем вы потребляете", - добавил он.

Преимущества утренних тренировок

Помогут вашему телу сжигать больше жира

Одно небольшое исследование, в котором приняли участие только мужчины, показало, что занимавшиеся спортом утром перед завтраком сжигали вдвое больше жира, чем те, кто тренировался после завтрака.

Это потому, что когда вы тренируетесь во время голодания, у вас более низкий уровень инсулина, который помогает вашему телу сжигать больше жира.

Эти выводы свидетельствуют о том, что утренние упражнения перед завтраком могут помочь вашему организму использовать жир как источник энергии и поддерживать здоровую потерю веса.

Когда нужно тренироваться для похудения (фото: freepik.com)

Помогут вам быть более последовательными

Многие считают, что утренних тренировок легче придерживаться, потому что они не мешают другому распорядку дня.

Данные показали, что регулярные утренние физические упражнения могут привести к более частым физическим упражнениям и лучше поддерживают потерю веса, чем физические упражнения позже днем.

"Утренняя тренировка облегчает соблюдение распорядка дня, если с него начать день. Если ждать до конца дня, могут возникнуть другие обязательства, которые могут мешать тренироваться или вы можете чувствовать себя слишком уставшим за день", - сообщил сертифицированный тренер Майк Маси.

Может улучшить ваше настроение и уровень энергии

Физическая активность стимулирует высвобождение эндорфинов, нейромедиаторов, помогающих уменьшить стресс и беспокойство.

Кроме того, воздействие естественного света во время утренней тренировки может регулировать ваши циркадные ритмы, улучшая качество сна и общее настроение.

Помогут вам худеть

Одно небольшое исследование показало, что утренние физические упражнения улучшают сердечно-метаболическое состояние путем уменьшения абдоминального жира и АД у женщин, тогда как мужчины испытали эти преимущества, когда тренировались во второй половине дня.

Поскольку это исследование проводилось на небольшой выборке, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные тесты.

Тем не менее, само по себе время выполнения упражнений не является гарантированным решением для потери веса. Соблюдение сбалансированной диеты и регулярные физические упражнения имеют решающее значение для похудения.