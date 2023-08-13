Персеиды в августе 2023: смотрите на самый мощный звездопад прямо сейчас

Когда и как наблюдать Персеиды

Это ежегодный метеорный поток, создающий в атмосфере Земли яркое "световое шоу", когда метеориты сгорают в атмосфере Земли. Каждый час можно наблюдать за более сотней "падающих звезд".

Больше метеоритов, сгорающих в атмосфере, можно увидеть, в ночь на 13 августа.

В ночь на 14 августа метеорный поток также будет активным, поэтому при безоблачной погоде его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Лучшее - подальше от больших городов.

Так выглядели Персеиды над Киевом в ночь на 13 августа (фото: Труха Киев)

Звездопад во Львовской области (фото: Труха Україна)

Звездопад можно смотреть онлайн на ряде платформ.

Что такое Персеиды

Звездопад назван в честь созвездия Персея, где расположен его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа.

Период наибольшей активности - с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа.

Земля в это время проходит через обломки кометы Свифта-Таттла, создающие огромный шлейф. В длину он достигает многих миллиардов километров и состоит из крохотной пыли. Комета приближается к Земле только один раз в 133 года, но через ее хвост Земля проходит каждый год.

Именно этот "хвост" и образует так называемый "звездопад Персеиды". Хвост кометы состоит из крошечных частиц льда, пыли и пород, выброшенных в межпланетное пространство из ядра кометы. Когда Земля на своем пути вокруг Солнца, встречается с этими частицами, они попадают в атмосферу и прочеркивают прямые сплошные, прерывистые линии, а иногда вспыхивают.