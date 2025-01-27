Сериалы, сюжет которых начинается с конца. Распутывайте эти истории шаг за шагом

Если вы обожаете сериалы, которые держат в напряжении каждую минуту, тогда возьмите себе на заметку несколько следующих идей. В них начальный "финал" лишь открывает двери к запутанным и увлекательным историям, и чтобы узнать, что же на самом деле произошло, нужно от самого конца прийти к началу.

"Как избежать наказания за убийство"

Каждый сезон здесь начинается с шокирующего преступления, и дальше сюжет постепенно раскрывает события, которые к нему привели. Интрига этого сериала держит до последней минуты, ведь зрителю хочется узнать как можно больше деталей и понять, почему вообще возникла та или иная ситуация.

"Рассказ служанки"

В первом эпизоде здесь показывается жестокий мир тоталитарного режима, а позже зритель узнает, как главная героиня оказалась в этой ситуации и что она будет делать с теми обстоятельствами, которые появились в ее жизни.

"Белый лотос"

Каждый сезон здесь показывает гибель кого-то из гостей на роскошном курорте. На протяжении всего сериала раскрываются определенные детали, которые помогают понять, что именно произошло и кто на этот раз оказался в роли жертвы.

"Фарго"

Этот антологический сериал имеет много сезонов, и он начинается с последствий преступлений, а дальше зритель наблюдает за тем, как события выходят из-под контроля и как во всех этих обстоятельствах начинают действовать главные герои.

"Сплетница" (2021)

Перезапуск популярного сериала начинается с того, как разоблачают новую "Сплетницу". Позже разворачиваются события, которые раскрывают определенные интриги, и в общем показывается, как все эти истории меняют жизнь главных героев.

"Во все тяжкие"

Этот сериал не полностью построен по такому принципу, однако многие эпизоды здесь начинаются будто из будущего, и зрители наблюдают, как события шаг за шагом ведут к моменту сейчас.

"Вершина озера"

Сюжет здесь начинается с того, что полиция занимается расследованием исчезновения беременной девочки-подростка. Постепенно становится очевидным тот факт, что в этом месте есть много скрытых темных тайн, которые следует раскрыть и наказать виновных.