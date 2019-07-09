У серіалі "Дивні дива 3" знявся українець: батьки в Києві, племінники в Москві (фото)

В серіалі "Дивні дива" (Stranger Things) знявся українець Алек Утгофф. 33-річний британський актор українського походження Олег Володимирович Утгоф знявся в третьому сезоні гучної роботи кіностудії Netflix в ролі радянського науковця Олексія Смирнова.

Після виходу на екрани 4 липня продовження популярного американського науково-фантастичного серіалу киянин отримав величезну популярність.

Кількість його підписників в Instagram зросла в рази, в мережі майстерну гру Алека оцінили гідно і засипали компліментами.

Сам актор щиро подякував шанувальникам за теплі слова та підтримку.

"Я дійсно вражений, що ви насолоджувалися моєю грою і резонували з настроєм. Я намагався відповісти якомога більшій кількості людей... Оскільки це просто неможливо з моїми обов'язками вдома, я хотів би подякувати вам за вашу добру енергію в усіх повідомлення, які я читаю, і, в свою чергу, я бажаю вам усім щастя та успіхів у вашій родині, професійному та особистому житті", - йдеться в його публікації.

Алек Утгофф (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Майбутній актор народився в Києві 1 березня 1986 року в родині музичного диригента Рози і кардіохірурга, заслуженого лікаря України Володимира. В 1997 році у віці 11 років він переїхав до столиці Британії, продовжив акторську майстерність і поступив в престижний Лондонський драматичний центр, де він здобув вищу освіту в 2010 році після отримання ступенів бакалавра та магістра.

Алек Утгофф зі своїми батьками (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Як йдеться на сайті imdb, його брат фінансовий консультант Алек і батьки досі проживають в Києві.

Алек знявся в численних фільмах і серіалах, включаючи "Турист" з Анджеліною Джолі і Джонні Деппом, "Джек Райан: Теорія хаосу" з Кевіном Костнером, "Місія нездійсненна - Нація Ізгоїв" з Томом Крузом, "Розлом Сан-Андреас" з Дуейном "Скелею" Джонсоном та у інших.

Алек Утгофф (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Зазначимо, що Алек Утгофф досить активно веде в мережі свій блог і публікує фото і відео, в яких розповідає про свої поїздки і ділиться враженнями.

Так, в березні цього року він їздив в РФ і фотографувався на Червоній площі в Москві.

"Чудовий день прогулянок по Оружейній палаті та Червоній площі перед поверненням на роботу. Прекрасне місто Москва!" - підписав Алек кадри.

Алек Утгофф в Москві в РФ (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

У Алека Утгоффа в Москві проживають родичі.

"Відвідали моїх племінниць і племінників в Москві... Дійсно пишаюся тим, що вони зосереджені та навчаються. Навіть намагався навчити мене, як зібрати кубик Рубіка", - зізнався актор.

Алек Утгофф з племінниками в Москві (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Серіал "Дивні дива" після виходу на екрани отримав 31 номінацію на премію "Еммі", чотири номінації на премію "Золотий глобус" і завоював премію Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад в драматичному серіалі в 2016 році.

В одній з головних ролей в серіалі знялася відома голлівудська актриса Вайнона Райдер.

Як йдеться в описі до 3-го сезону "Дивні дива", в 80-х роках минулого століття радянські вчені за наказом військових відкривають портал у паралельний вимір, випустивши на свободу небезпечного монстра... Головні герої - американські підлітки разом з Джейн зі здібностями до телекінезу - протистоять новій загрозі.

Stranger Things 3 - Official Final Trailer (Відео: YouTube / Netflix)

Як повідомлялося раніше, творці серіалу "Чорнобиль" зробили заяву про продовження.

Також ми писали про те, що нещодавно режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців серіалу "Чорнобиль" в тому, що вони нібито використовували його власний відеоролик у створенні фільму і при цьому не зверталися до нього з приводу дозволу.

Нагадаємо, що пріквел серіалу "Гра престолів" вже почали знімати в Північній Ірландії. Передісторія культового шоу від HBO буде називатися "Довга ніч" (The Long Night), хоча також є альтернативне назва "Кривавий місяць" (Bloodmoon). Одна із зіркових актрис Наомі Уоттс заінтригувала фанів новими подробицями.