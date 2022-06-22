Сергій Шкарлет розповів, коли почнеться навчальний рік у школах і вишах

В Україні можуть змінити дату початку нового навчального року у школах і вузах в умовах воєнного стану. Це робиться для безпеки навчального процесу.
Коли ж навчання в Україні розповів в ефірі телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За планом, навчання дітей у школах і вузах все ж має розпочатися з 1 вересня, але є й винятки.
"На сьогодні 1 вересня є дуже важливою датою всіх освітян. Це День знань, коли завжди діти йшли в школи. Ми зараз так і плануємо, що навчальний рік розпочнеться з 1 вересня", - сказав Шкарлет.
Також він сказав, що МОН може дати дозвіл в рамках автономії для керівників профтехучилищ і вузів, щоб почати навчання на початку серпня або середині.
"У цьому немає нічого неадекватного, таке практикуємо вже кілька років в деяких місцях", - сказав міністр.
Зняття обмеження на кількість дітей в класах відноситься тільки до дистанційної форми навчання, пояснив Шкарлет.
"Очної та вечірньої, це не стосується. Є санітарні норми", - уточнив він.
Нагадаємо, що в Україні змінюють тривалість навчального року і кількість учнів у класах під час воєнного стану. Так, наприкінці травня у Верховній Раді підтримали відповідний законопроект № 7325 у першому читанні.
Також ми писали, що навчальний рік в університетах хочуть почати раніше.