Сергій Притула зупинив серйозну бійку на вулиці: почав плакати

Відомий український шоумен і ведучий "Нового каналу" Сергій Притула згадав неймовірну історію, яка трапилася з ним у переддень Нового року. Сергію вдалося втихомирити двох чоловіків, які вирішили влаштувати розборки на вулиці

Інцидент стався в Києві, коли ведучий повертався з корпоративу, який вів разом зі своїми колегами - Ольгою Фреймут та Олександром Педаном. Про все це Притула розповів під час зйомок шоу "Хто зверху?".

"Наcправді я не дуже люблю втручатися у розбірки чужих людей, але то була унікальна ситуація. Це відбулося напередодні Нового року. Була ніч, я дуже затримався в одному закладі, де працював на новорічному корпоративі з Сашею Педаном і Олею Фреймут. Був снігопад, буревій, валилися дерева. Сашу з Олею відправили машиною на Новий канал, а мені сказали: "Тебе заберемо наступною", - розповів Притула.

Пізніше виявилося, що чекати на транспорт Сергію довелося досить довго.

"Я на неї дуже довго чекав. Випив. Коли я вживаю трошки забагато алкоголю, стаю дуже чутливим. Мені завжди хочеться справедливості, добра навколо. Коли вже приїхала машина, і ми наближалися до Нового каналу, побачив двох чоловіків. Там поряд був якийсь генделик. І ці двоє лупцювали одне одного в кров. Я попросив водія зупинитися. Вийшов з машини і сказав: "Хлопці! Що ви робите? Новий рік на носі, не бийтеся". І почав плакати. Вони наче два лева подивилися на мене, як на скунса, потім - один на одного, і розійшлися", - з посмішкою згадав гуморист.

Раніше Притула поділився сумною історією про те, як "попав" на гроші.

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