Сергій Карташов про релокейти: переїжджають туди, де є інфраструктура і друзі

CEO Generation partners Сергій Карташов (Sergejs Kartasovs) розповів про особливості релокейтів IT-компаній у 2020 році та окреслив основні фактори, що впливають на вибір комфортної локації.

За участю Generation Partners і безпосередньо Сергія Карташова у 2020 році була організована конференція Re.Locate.IT. В ході заходу спікери і учасники визначили кращі країни для розвитку IT-бізнесу та обговорили труднощі, з якими можуть зіткнутися компанії, які зважилися на релокейт з України чи Білорусі.

Чому стартапи переїжджають?

Для цього є безліч причин. І як це, на перший погляд, не парадоксально, далеко не першою з них є податки. Інвестори та представники ІТ-галузі запевняють, що головною причиною є комфортне і, головне, працююче законодавство, що захищає IP – інтелектуальну власність. І по цьому параметру країни можна розділити на категорії.

"Країн категорії "А" не так багато. До них належать США, Німеччина, Нідерланди, Естонія, Литва, Кіпр. У категорії "В" знаходяться Польща, Чехія, Португалія і цілий ряд інших країн, – розповідає Сергій Карташов, – Компанії переїжджають туди, де в першу чергу буде захищена їх робота і де буде комфортно розміщуватися команді проекту. В такому випадку мова йде про вартість нерухомості, розвинуту інфраструктуру, наявності професійного спілкування. Важливий фактор – час перельоту до рідної країни та ключових локацій, з якими пов'язаний бізнес".

Не менш важливе питання – ділова інфраструктура. Крім захисту інтелектуальної власності компаніям важливий комфорт у фінансово-економічній діяльності. Зручність роботи з банками, юристами, бухгалтерами, аудиторами і чиновниками.

"Є свіжий негативний приклад. Свої позиції в якості однієї з кращих країн для релокейту у Східній Європі втрачає Латвія. Причина – посилення правил AML (anti-money laundering). Сьогодні нерезиденти, які приїжджають до Латвії і хочуть відкрити там компанію, не можуть відкрити банківські рахунки", – зазначає Сергій Карташов.

Розглядають при релокейтах і суб'єктивні чинники: наявність венчурних фондів і ангельських інвесторів. Хоча ці моменти у 2020 році викликають скепсис – майже рік весь світ працює на відділенні і за цей час з'явилося безліч можливостей і спільнот, де свої проекти можна презентувати і продавати, не виходячи з дому.

Ще один важливий фактор – менталітет. Приїжджати з християнським менталітетом в мусульманську країну можна, але потрібно бути готовим до труднощів. Також, за словами фахівців, складно адаптуватися в азіатських країнах.

Де краще?

Отже, ми визначили, що країн з гарним та чинним законодавством для розвитку IT-компаній і з відповідною інфраструктурою достатньо, але як серед них вибрати кращу? Один з чинників, якому віддають пріоритет розробники та інвестори – наявність сильного ком'юніті. Приміром, однією з найпопулярніших локацій для game developers є Кіпр. Тут дійсно розташувалося серйозне профільне ком'юніті. І це співтовариство не віртуальне, а саме що ні на є реальний.

Місцеві розробники проводять безліч технічних і неформальних зустрічей і навіть організовують клуби. Водночас machine-learnres воліють працювати в Берліні, де сконцентрувалося сильне співтовариство фахівців у сфері машинного навчання.

Існує багато успішних кейсів переїзду в Естонію – тому що там швидше і легше оформити компанію. В Естонії дійсно працює цифровий уряд, де майже всі документи можна оформити через інтернет. Переїхати, практично не виходячи з офісу – відкрити банківський рахунок, оформити всі дозволи і інші документи онлайн.

Раніше потужним центром IT-розробників був Ізраїль, але це дуже дорога для проживання країна. Плюс культурні і політичні особливості цієї держави роблять його зовсім не таким спокійним місцем у порівнянні з тим же Кіпром або Мальтою.

Хоча Мальта останнім часом втрачає свої позиції. Ця країна дуже маленька і останнім часом перенасичена. Внаслідок цього сильно виросли ціни, стало важко знайти хороше житло і офіси. А, найголовніше, Мальта вже другий рік переживає дуже серйозну політичну кризу, яка посилилась в економічну. Крім того, Мальта на межі приміщення в сіру зону ЄС за невиконання вимог Євросоюзу. Тому на сьогодні Мальта – не найкращий варіант для релокейту.

Що брати з собою?

В першу чергу експерти рекомендують брати з собою досвідченого кадровика. HR дуже важливий, оскільки везти з собою багато людей не вигідно, краще доповнювати команду місцевими фахівцями. Стартапи – це швидкозростаючі компанії, де постійно виникає потреба в нових людях, в нових професіоналів.

"Не рідкісною ситуацією є поділ команди. Інтелектуальну власність перевозять в юрисдикцію спокійніше, типу Кіпру, виробничі – туди, де великий вибір персоналу – наприклад, в Україну або Білорусь до останніх подій, звичайно", – розповідає Сергій Карташов.

На практиці ж для стартапів з України чи Білорусі ситуація виглядає так – CEO і 20% співробітників компанії переїжджають на умовний Кіпр, а інша частина залишається на батьківщині або працює на аутсорсі з країн з більш дешевою вартістю життя. Однак кожен бізнес унікальний, тому керівникам варто, з урахуванням ситуації, кастомізувати поділ під себе.

Але попри велику кількість об'єктивних чинників, що впливають на вибір країни для релокейту, ключовим, за словами Карташова, вже довгий час залишається найбільш суб'єктивний – компанії перевозять в країну, де є знайомі, друзі, які вже вивчили її особливості і можуть допомогти організувати всі необхідні процеси.