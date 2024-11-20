Средиземное море может исчезнуть и это будет не в первый раз за историю его существования: о чем предупреждают ученые

По словам ученых, континенты нашей планеты хоть и очень медленно, но постоянно меняется. Земная кора разделена на тектонические плиты, двигающиеся над полужидкой верхней мантией, что приводит к постепенному перегруппировке континентов и формированию разнообразных геологических особенностей на протяжении эонов.

Современное расположение континентов на Земле - Африка, Евразия и Америка - лишь временное. Конфигурации континентов резко изменились в прошлом и будут продолжать развиваться в будущем из-за движения тектонических плит.

И главной угрозой для Средиземного моря есть постепенное столкновение Африканской (Нубийской) плиты с Евразийской. Приблизительно 100 млн лет назад эти две плиты начали сближаться, постепенно закрывая океанские бассейны между собой. Горный массив Альпы в Европе сам по себе является результатом столкновения.

Геологические изменения идут очень медленно и иногда требуется миллионы лет, чтобы эти изменения стали заметны. Скорость движения сейчас составляет миллиметры. В конце концов, Средиземное море может оказаться зажатым между двумя плитами в центре формирования нового суперконтинента.

Как указывалось в различных исследованиях, Европа проскользнет под Африканскую плиту и море перестанет существовать.

Но это лишь одна из возможных проекций того, как тектонические плиты Земли могут смещаться. Предугадать конфигурацию будущих суперконтинентов сложно из-за сложной и динамичной природы тектоники плит, а также из-за больших временных рамок.

История нам показала, что Средиземное море находится в очень ненадежном положении. Приблизительно 6 млн лет назад произошло событие, названное Мессинским кризисом солености, в результате которого Средиземное море превратилось в огромный соленый бассейн примерно на полмиллиона лет.

Подъем уровня моря сделал невозможным впадение Атлантического океана в Средиземное море через Гибралтарский пролив, отрезав его от жизненно важного водоснабжения.

Средиземноморский регион был особенно уязвим к этим изменениям, поскольку находится в относительно теплой и сухой части планеты, из-за чего морская вода испаряется очень быстро.

Хорошая новость состоит в том, Средиземное море вряд ли исчезнет через многие миллионы лет, поэтому не нужно спешить с бронированием следующего отпуска.