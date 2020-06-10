Сенцов звернувся до Зеленського і пригрозив йому судом

Олег Сенцов звернувся до Володимира Зеленського з відкритим листом, вимагаючи припинити переслідування волонтерів та добровольців, які у 2014 зупинили російську агресію на Сході України.

Про це колишній в'язень Кремля написав на своїй сторінці в Facebook.

Сенцов вимагає від Зеленського забезпечити справедливий розгляд справи незалежним і неупередженим судом підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, двоє з яких перебувають під вартою вже 6 місяців.

При цьому, за словами колишнього політв'язня, ніяких переконливих доказів причетності Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь надано не було. Сенцов назвав те, що відбувається порушенням прав людини.

"Всі судові засідання відкриті для преси та громадськості, що транслюються в мережі інтернет. Суспільство спостерігає наступне: адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри і наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей, немає ніяких підстав вважати, що саме ці люди причетні до вбивства Павла Шеремета. Не дивлячись на це, суди виносять невмотивовані рішення про обрання запобіжних заходів та продовження Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь", - пише Сенцов.

На думку колишнього в'язня Кремля, слідство вже завершено, громадська думка на цей рахунок сформована. І багато відомих авторитетних людей готові взяти підозрюваних на поруки, але всупереч усьому вони перебувають під арештом і тримання цих людей під вартою робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні.

"Якщо українська судова система не здатна дати належну оцінку таким "доказам" слідства і продовжувати тримати за ґратами невинних людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи й прийме рішення з точки зору об'єктивного спостерігача і відповідачем у такому разі буде держава Україна", - заявив Олег Сенцов

Він зажадав від президента гарантувати дотримання конституційних прав і свобод підозрюваних.

"Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, забезпечити справедливий розгляд справи незалежним і неупередженим судом з тим, щоб не тривало безпідставне утримання за ґратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що матеріали по підозрюваним у вбивстві Щеремета об'єднали в одну справу.