Сім'я Меладзе знову вляпалася в скандал: сестра Валерія і Костянтина виявилася "утриманкою"

У чому суть скандалу з Ліаною Меладзе

Все почалося з негативного коментаря на адресу продюсерського лейбла Velvet Music, заснованого Оленою Михайловою і Ліаною Меладзе.

Лейбл звинуватили в тому, що він наживається на артистах, вичавлюючи з них все що можна і прирікаючи за фактом на жебрацьке існування. Зокрема, шанувальник заступився за співачку Ёлку (Єлизавету Іванців), підопічну Velvet Music.

"Velvet Music - хапуги ненаситні! Чому талановита Ёлка у вас знімає сторіз на лавці з чашкою кави, а недолуга Оля Бузова - на Кайманових і Сейшелових островах? Тому що ви обкрадаєте артистів, накинули хомут, і ковтка повітря немає! Ганьба вам!"- написав коментатор.

Фото: Валерій і Ліана Меладзе (vokrug.tv)

Ёлка промовчала, а ось солістка групи "Вінтаж" Анна Плетньова, продюсерством якої також займалася Ліана Меладзе, вирішила заступитися.

"Нарешті настав час сказати правду. Я б ніколи не зважилася, але цей пост сьогодні надав мені хоробрості. Так, всі ці роки компанія Velvet Music наживається на артистах, які змушені тягнути жебрацьке існування. Харчуватися виключно фастфудом і робити вигляд, що їм це подобається. Сидіти на лавках замість того, щоб сидіти на Сейшелах, пити дешеве ігристе замість шампанського і купувати концертні костюми за свої гроші", - написала Плетньова.

Сестру Меладзе "утримував" чоловік Плетньової

Джерело видання говорить, що висловлювання Плетньової мають право бути, так як за фактом її чоловік - бізнесмен Кирило Сиров (у шлюбі з 2005 року) фактично утримував лейбл сестри Меладзе.

"Кирило також вливав дуже багато бабла в Velvet Music, щоб Олена Михайлова і Ліана Меладзе займалися просуванням "Вінтажу". Самі вони в цей проект нічого не вкладали. Проте співпраця з ними була для Плетньової дуже вигідною. Тоді величезною популярністю користувалася група "ВІА Гра" Кості Меладзе. Її не всім каналам давали. А через Ліану Меладзе можна було вирішити це питання. І за рахунок цього вона скрізь пропихала їх з Оленою Михайловою проекти - "Uma2rmaH", "Чи-Лі", той же "Вінтаж", - йдеться в повідомленні.