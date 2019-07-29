Зі знімального майданчика в пологовий будинок: українська ведуча стала мамою втретє

Відома українська теле- і радіоведуча, заслужена артистка України Анна Заклецька стала мамою втретє. При чому, ведучу забрали в пологовий будинок прямо зі знімального майданчика.

"Не встигли навіть грим нанести, коли стало зрозуміло, що через кілька годин гримувати вже доведеться двох. Ми чекали поповнення в родині на початку серпня. Вже кілька тижнів скрізь вожу з собою "тривожний чемоданчик". Але Єва (саме так щасливі батьки назвали свою донечку - ред.) вирішила, що вже пора. Увечері почалося", - розповіла Аня.

Проте, в пологовому будинку виявилося, що хвилюватися зарано, і лікар відправив сім'ю відпочивати додому.

"О 4:30 прокинулася від незвичайної інтенсивності. І швидко в пологовий будинок. Все пройшло природно, боляче, але швидко. В 6:47 дівчинка вже лежала на грудях і кректала", - каже Аня.

Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)

Ведуча вважає, що українців має бути більше, активно розширює свою сім'ю і закликає всіх українок народжувати дітей.

"Троє - добре, але не межа. Діти - це диво, радість, щастя, зміцнення роду, але точно не перешкода для ділової активності", - говорить вона.

Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)

Іти в декретну відпустку Аня не збирається. Вже найближчим часом планує продовжити професійну діяльність.

Додамо, що у Ані та її чоловіка Олексія вже є двоє дітей: син Любчик і дочка Зорянка.

Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)

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