Зі знімального майданчика в пологовий будинок: українська ведуча стала мамою втретє

Ведуча Анна Заклецька з чоловіком вже виховують синочка Любчика і доньку Зорянку
Відома українська теле- і радіоведуча, заслужена артистка України Анна Заклецька стала мамою втретє. При чому, ведучу забрали в пологовий будинок прямо зі знімального майданчика.
"Не встигли навіть грим нанести, коли стало зрозуміло, що через кілька годин гримувати вже доведеться двох. Ми чекали поповнення в родині на початку серпня. Вже кілька тижнів скрізь вожу з собою "тривожний чемоданчик". Але Єва (саме так щасливі батьки назвали свою донечку - ред.) вирішила, що вже пора. Увечері почалося", - розповіла Аня.
Проте, в пологовому будинку виявилося, що хвилюватися зарано, і лікар відправив сім'ю відпочивати додому.
"О 4:30 прокинулася від незвичайної інтенсивності. І швидко в пологовий будинок. Все пройшло природно, боляче, але швидко. В 6:47 дівчинка вже лежала на грудях і кректала", - каже Аня.
Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)
Ведуча вважає, що українців має бути більше, активно розширює свою сім'ю і закликає всіх українок народжувати дітей.
"Троє - добре, але не межа. Діти - це диво, радість, щастя, зміцнення роду, але точно не перешкода для ділової активності", - говорить вона.
Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)
Іти в декретну відпустку Аня не збирається. Вже найближчим часом планує продовжити професійну діяльність.
Додамо, що у Ані та її чоловіка Олексія вже є двоє дітей: син Любчик і дочка Зорянка.
Анна Заклецька з сім'єю (фото: facebook.com/anna.zakletska)
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