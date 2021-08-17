У сімейних лікарів з'являться нові функції: що зміниться
В Україні у сімейних лікарів з'являться нові функції та зобов'язання стосовно своїх пацієнтів. Тепер вони будуть зобов'язані дзвонити пацієнтам і розповідати про вакцинацію.
Відповідний документ підписав міністр МОЗ Віктор Ляшко.
Керівники обласних підрозділів з питань охорони здоров'я та регіональні координатори проведення вакцинації тепер будуть зобов'язані:
- Переглянути та продовжити графіки роботи пунктів вакцинації та центрів вакцинації з урахуванням можливостей роботи у зручний для населення час.
- Організувати безперебійну роботу пунктів вакцинації, а також – роботу реєстратур і записів громадян на вакцинацію.
- Не допускати закриття центрів вакцинації на вихідні.
- Постійно інформувати про місця розміщення, графіки роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
- Оптимізувати пункти вакцинації для проведення максимальної кількості щеплень в день (мінімальна потужність - 50 вакцинувань).
Сімейні лікарі та терапевти повинні будуть тепер активізувати свої контакти з пацієнтами, дзвонити їм і інформувати про можливість вакцинації від коронавірусу, а також повідомляти про графік роботи та місця розташування пунктів вакцинації.
Крім того, сімейним лікарям додали новий обов'язок – нагадувати своїм пацієнтам про терміни повторної вакцинації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пояснили, які побічні ефекти після вакцинації є найнебезпечнішими.
А також розповідали про те, що робити українцям, якщо в додатку не видно даних про вакцинацію.