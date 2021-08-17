У семейных врачей появятся новые функции: что изменится

В Украине у семейных врачей появятся новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам. Теперь они будут обязаны звонить пациентам и рассказывать о вакцинации.

Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь будут обязаны:

Пересмотреть и продолжить графики работы пунктов вакцинации и центров вакцинации с учетом возможностей работы в удобное для населения время.

Организовать бесперебойную работу пунктов вакцинации, а также – работу регистратур и записей граждан на вакцинацию.

Не допускать закрытие центров вакцинации на выходные.

Постоянно информировать о местах размещения, графиках работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Оптимизировать пункты вакцинации для проведения максимального количества прививок в день (минимальная мощность - 50 вакцинирований).

Семейные врачи и терапевты должны будут теперь активизировать свои контакты с пациентами, звонить им и информировать о возможности вакцинации от коронавируса, а также сообщать о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации.

Кроме того, семейным врачам добавили новую обязанность – напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.