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У семейных врачей появятся новые функции: что изменится

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Вторник 17 августа 2021 21:45
У семейных врачей появятся новые функции: что изменится У семейных врачей в Украине появятся новые обязанности (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине у семейных врачей появятся новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам. Теперь они будут обязаны звонить пациентам и рассказывать о вакцинации.

Соответствующий документ подписал министр Минздрава Виктор Ляшко.

Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь будут обязаны:

  • Пересмотреть и продолжить графики работы пунктов вакцинации и центров вакцинации с учетом возможностей работы в удобное для населения время.
  • Организовать бесперебойную работу пунктов вакцинации, а также – работу регистратур и записей граждан на вакцинацию.
  • Не допускать закрытие центров вакцинации на выходные.
  • Постоянно информировать о местах размещения, графиках работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
  • Оптимизировать пункты вакцинации для проведения максимального количества прививок в день (минимальная мощность - 50 вакцинирований).

Семейные врачи и терапевты должны будут теперь активизировать свои контакты с пациентами, звонить им и информировать о возможности вакцинации от коронавируса, а также сообщать о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации.

Кроме того, семейным врачам добавили новую обязанность – напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, какие побочные эффекты после вакцинации являются самыми опасными.

А также рассказывали о том, что делать украинцам, если в приложении не видно данных о вакцинации.

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