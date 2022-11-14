Сексуальные техники и поведение в постели, которые бесят мужчин

Сексологи уверены, что некоторые приемчики, фишки и техники не заводят мужчин, а наоборот – напрягают и бесят.
Об этом пишет канал Сексология по-украински.
Не каждый мужчина сможет выдержать продолжительный взгляд.
Дело в том, что во время секса его мозг будто бы выключается, и это вполне естественно - он полностью сосредотачивается на ощущениях, которые получает от другого органа своего тела.
Можно слегка впиваться ногтями в спину любимого в порыве страсти, но не пытайтесь ни в коем случае травмировать кожу. Это очень бесит.
Иногда отсутствие естественной смазки может доставить неприятные ощущения не только вам самим, но и вашему партнеру.
Для многих мужчин наличие трусиков на даме во время секса или чулок может стать настоящим фетишем.
Но иногда элементы гардероба на теле будут просто мешать.
Да, вы должны показать партнеру свои эмоции, что вам действительно хорошо с ним в постели.
Но это не должны быть слишком громкие стоны и уж точно забудьте о различных "животных" звуках, рычании и вскрикиваниях.
Раньше мы писали, какого женского оргазма действительно не существует.
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