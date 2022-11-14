Сексуальные техники и поведение в постели, которые бесят мужчин

Длительный визуальный контакт

Не каждый мужчина сможет выдержать продолжительный взгляд.

Дело в том, что во время секса его мозг будто бы выключается, и это вполне естественно - он полностью сосредотачивается на ощущениях, которые получает от другого органа своего тела.

Царапание

Можно слегка впиваться ногтями в спину любимого в порыве страсти, но не пытайтесь ни в коем случае травмировать кожу. Это очень бесит.

Отсутствие смазки

Иногда отсутствие естественной смазки может доставить неприятные ощущения не только вам самим, но и вашему партнеру.

Лишняя одежда

Для многих мужчин наличие трусиков на даме во время секса или чулок может стать настоящим фетишем.

Но иногда элементы гардероба на теле будут просто мешать.

Переигрывание

Да, вы должны показать партнеру свои эмоции, что вам действительно хорошо с ним в постели.

Но это не должны быть слишком громкие стоны и уж точно забудьте о различных "животных" звуках, рычании и вскрикиваниях.