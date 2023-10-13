Сексолог объяснила, как просмотр порно влияет на отношения

Тема просмотра порно довольно распространена среди мужчин, поскольку женщины обычно, либо не признаются в этом, либо предпочитают эротические мелодрамы.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с сексологом-психологом Юлией Белой рассказывает, почему зависимость от порно - это плохо, и как общий просмотр взрослых фильмов влияет на отношения в паре.

Зависимость от порнофильмов

"Что слишком - то не очень. Когда-то услышала это выражение где-то в фильме. И это подходит как для переедания, так и для просмотра порно все время. Вообще, зависимостью от порно мы в сексологии считаем тогда, когда просмотр начинает менять контакт с живыми людьми и становится "запойным", тяжело остановиться и тяжело от него отказаться", - отмечает Юлия.

По словам сексолога, именно мужчины являются основными потребителями порноконтента и зависимость чаще всего развивается именно у них.

Юлия выделила три основных причины порнозависимости у мужчин.

Во-первых, помогают этому социокультурные установки.

Во-вторых, оргазм при просмотре порно - быстрый, легкий и гарантированный. Коммуникация с живым человеком сложнее: нужные место, время, иногда усилия по организации взаимодействия и все же в любой момент можно услышать "НЕТ".

В-третьих, есть внутреннее напряжение и единственное решение и привычка - это просмотр порно. Дальше мозг на этом зацикливается и не ищет других способов разрадовать себя.

"Порнозависимость редко приходит одна. Следует обращать внимание на признаки повышенной тревожности, депрессии и, конечно, на моменты, когда вместо чего-то важного и нужного человек выбирает порно", - отмечает сексолог.

Как просмотр порно влияет на отношения (фото: Getti images)

Влияние порно на отношения

Юлия говорит, что все зависимости - это слишком и именно поэтому мы должны понимать, что просмотр порно, особенно для влюбленных - это способ обрести гармонию в сексе, познать свои желания, раскрыться партнеру и ярче познать мир удовольствия, самое главное - расширить представление о сексе и сексуальность, а также сблизиться с партнером.

Поэтому если двое взрослых людей по взаимному согласию и для взаимного удовольствия используют порно, то никакой проблемы в этом нет! Узнавайте себя и своего партнера, наслаждайтесь друг другом.