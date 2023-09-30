Сексолог объяснила, как работает женское либидо в разные фазы цикла
В разные фазы цикла каждая женщина ведет себя по-разному и часто мы даже сами не до конца понимаем, что происходит с нами и нашим организмом. Но этому есть вполне понятно объяснение.
РБК-Украина (проект Styler) с помощью психолога-сексолога Юлии Белой удалось разобраться, как женское либидо работает в разные фазы цикла и от чего зависит резкое изменение настроения.
Признаки нормальной работы менструального цикла
Каждая девушка знает по себе, как это, когда твое настроение меняется за секунду, иногда это раздражает. Но мало кто понимает, в чем кроется причина. Многие списывают свое состояние на повседневные проблемы, а раз в месяц на ПМС.
Однако все гораздо глубже. Опираясь на слова сексолога - женщина ведет себя по-разному в зависимости от фазы своего цикла.
Конечно, все очень индивидуально, однако женский организм работает на постоянно перенастраиваемых гормонах. От цикла зависит и женское либидо.
Юлия объясняет, что все мужчины слышали страшное слово ПМС и знают, какой это зверь и что лучше не трогать свою партнершу в это время. Но на самом деле уровень эмоциональности женщины в течение менструального цикла зависит от ее физиологии.
Следует отметить, что цикл каждой девушки может длиться разное количество дней, поскольку организм и физиология - это вещи индивидуальные.
Сексолог рассказала, от чего зависит работа женского либидо (фото: Freepik)
Фазы цикла и их влияние на женское либидо
1-7 день цикла. Состояние - Я ранима
В эти дни женщин сопровождают ноющие боли, раздражительность, головные боли - все это не способствует сексуальной активности. Отпускает только до 4-6 дней, когда месячные истекают.
Женщине требуется как минимум физические и эмоциональные нагрузки. К тому же в настоящее время кожа и нервы чувствительны к болевым ощущениям.
7-11 день. Состояние - Я гармоничная
Это самые стабильные дни цикла. В это время женщина воспринимает вещи реалистично, такими как они есть, не украшая и не добавляя лишних эмоций. Она чувствует себя бодрой и активной.
Это время подходит для всех видов и проявлений любви. Секс в это время доставляет много наслаждения, как женщине, так и мужчине.
11-17 день. Состояние - Я сексуальная
Тело женщины стремится к сексу. Оно активно производит феромоны. Женщины флиртуют и соблазняют. Это как раз период соблазнительной кошечки.
Исследования показали, что в период овуляции женщины одеваются более откровенно, а их походка становится более чувственной.
Это время активной любви и различных экспериментов. Женщина активна и инициативна, она быстро возбуждается и ей, как правило, не нужна длительная прелюдия. Чувствительность эрогенных зон достигает своего пика, поэтому самое время пробовать новые виды стимуляции.
18 - к концу цикла
Даже если выраженного предменструального синдрома нет, перепады гормонов делают свое. В это время женщина склонна огорчаться мелочами, быстро устает и раздражается, что влияет не только на ее жизнь.
Перед месячными либидо женщины снижаются до нуля. Но у некоторых женщин желание может обостряться.
Многие женщины жалуются, что их грудь становится слишком чувствительной и даже болит, поэтому ласкать ее в это время нужно особенно нежно.
По словам Белой, мы, девушки, в разные фазы менструального цикла можем чувствовать себя именно так, как описано выше. И либидо женщины напрямую зависит от фазы цикла.
Смена настроений, странное поведение и желание и нежелание секса - прямой отголосок работы женского цикла. И именно поэтому не нужно себе придумывать, что с вами что-то не так и переживать на этот счет.
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