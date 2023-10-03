Сексолог объяснила, почему женщинам не следует стесняться своего тела во время секса
Очень частой проблемой женщин является то, что они стесняются своего тела. И ярче всего это проявляется во время секса с партнером. Женщина не получает удовольствия, поскольку закрывается и думает как скрыть недостатки.
РБК-Украина (проект Styler) с помощью сексолога-психолога Юлии Белой разобрался, почему женщины стыдятся своего тела во время секса с любимым человеком и почему не стоит этого делать.
Почему не стоит комплексовать из-за своего тела в момент близости
По словам Юлии, мужчины однозадачны и в момент полового акта у них есть только 2 задачи:
- Получить удовольствие от процесса
- Подарить это удовольствие именно вам.
То есть, в сам момент интима, мужчина не обращает внимания на то, какая у вас фигура и что нужно изменить. У мужчины просто не хватает времени и вдохновения, думать о том, что у вас не идеальная фигура или есть какие-то проблемы или вам нужно что-то в себе корректировать.
В чем кроется причина
Здесь, скорее вопрос к вам и вашей самооценке. Во-первых, почему вы не воспринимаете свое тело таким, каким оно есть.
Во-вторых, если вы его не воспринимаете, он вам не нравится, почему вы не хотите над ним работать.
В-третьих, получаете ли вы вообще удовольствие не только от полового акта, а получаете ли вы удовольствие от жизни, есть ли вообще удовольствие в вашей жизни.
Юлия советует поразмышлять над этими вопросами, найти четкий ответ и начать менять то, что заставляет вас стыдиться своего тела при мужчине.
Почему женщинам не стоит стесняться своего тела во время секса (фото: Freepik)
Причиной того, что женщины могут не получать удовольствия во время полового акта и постоянно думать о том, как выглядит ее тело в глазах партнера и является основной проблемой.
И следует признать, что это проблема с самооценкой. Женщины, любящие свое тело - концентрируются на процессе
. А вот те, кто не уверен в своей фигуре - все время пытаются что-то скрыть, а это мешает насладиться близостью с любимым человеком. И даже может создавать серьезные проблемы в отношениях.
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