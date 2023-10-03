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Сексолог объяснила, почему женщинам не следует стесняться своего тела во время секса

Вторник 03 октября 2023 21:39
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Сексолог объяснила, почему женщинам не следует стесняться своего тела во время секса Почему женщинам не стоит стесняться своего тела во время секса (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Юлия Белая

Очень частой проблемой женщин является то, что они стесняются своего тела. И ярче всего это проявляется во время секса с партнером. Женщина не получает удовольствия, поскольку закрывается и думает как скрыть недостатки.

РБК-Украина (проект Styler) с помощью сексолога-психолога Юлии Белой разобрался, почему женщины стыдятся своего тела во время секса с любимым человеком и почему не стоит этого делать.

Почему не стоит комплексовать из-за своего тела в момент близости

По словам Юлии, мужчины однозадачны и в момент полового акта у них есть только 2 задачи:

  • Получить удовольствие от процесса
  • Подарить это удовольствие именно вам.

То есть, в сам момент интима, мужчина не обращает внимания на то, какая у вас фигура и что нужно изменить. У мужчины просто не хватает времени и вдохновения, думать о том, что у вас не идеальная фигура или есть какие-то проблемы или вам нужно что-то в себе корректировать.

В чем кроется причина

Здесь, скорее вопрос к вам и вашей самооценке. Во-первых, почему вы не воспринимаете свое тело таким, каким оно есть.

Во-вторых, если вы его не воспринимаете, он вам не нравится, почему вы не хотите над ним работать.

В-третьих, получаете ли вы вообще удовольствие не только от полового акта, а получаете ли вы удовольствие от жизни, есть ли вообще удовольствие в вашей жизни.

Юлия советует поразмышлять над этими вопросами, найти четкий ответ и начать менять то, что заставляет вас стыдиться своего тела при мужчине.

Сексолог объяснила, почему женщинам не следует стесняться своего тела во время секса

Почему женщинам не стоит стесняться своего тела во время секса (фото: Freepik)

Причиной того, что женщины могут не получать удовольствия во время полового акта и постоянно думать о том, как выглядит ее тело в глазах партнера и является основной проблемой.

И следует признать, что это проблема с самооценкой. Женщины, любящие свое тело - концентрируются на процессе

. А вот те, кто не уверен в своей фигуре - все время пытаются что-то скрыть, а это мешает насладиться близостью с любимым человеком. И даже может создавать серьезные проблемы в отношениях.

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