"Сексификация", "Сексуальная жизнь студенток" и еще 4 сериала в духе "Полового воспитания"

Сериал "Половое воспитание" до сих пор невероятно популярен, поскольку он рассказывает о повседневных проблемах подростков. Острые вопросы взросления, готовность к взрослой жизни и, конечно, тема секса.

Сексификация

Этот сериал является польской версией "Полового воспитания". Он рассказывает историю сексуальных удовольствий женщины. Это, кстати, важный вопрос для каждой девушки, ведь часто бывает сложно поднять тему "как хочу я".

Именно это и демонстрируют в сериале три подруги студентки Наталья, Павлина и Моника. Полная неопытность девушек в вопросах близости с мужчинами - это проблема, но одновременно она и заставляет их исследовать свою собственную сексуальную идентичность.

Сексуальная жизнь студенток

Четыре совершенно разных первокурсницы вынуждены жить вместе в общежитии. Все они хотят разного от жизни, но их объединяет одно - гормоны и жажда взрослых приключений.

Каждая из них за короткий срок узнает, что такое сексуальная жизнь и как она влияет на другие сферы. Скромная жизнь студенток превращается в лозунг "Никаких правил - никакого сожаления".

Ненасытная

История девушки, которая с самого детства имела лишний вес и поэтому терпела травлю сверстников. Но в один момент все поменялось. Девушка стала настоящей красавицей, которая мстит всем тем, кто ее обижал.

Теперь она раскована, сексуальна и использует свои женские чары в борьбе за свое нынешнее положение.

Свежее мясо

Сериал переносит зрителя в колледж, где учатся первокурсники, оставшиеся без присмотра родителей и самостоятельно познающие взрослую жизнь.

Сериал рассказывает истории о разных персонажах и их попытках разобраться с образованием, сексуальными отношениями, взаимоотношениями и работой.

Скам

Норвежский сериал о студентах старшей школы. Все они разные, по воспитанию, идеологии и взглядам на жизнь. Мир мажоров и обычных детей, сталкивающихся в вечную борьбу.

Влюбленность, ненависть, секс и любовь поглощает пятерых подруг, которые и являются главными героинями сериала о подростковой жизни.

Хрупкие создания

Сериал открывает занавес элитной балетной школы, куда поступает Невея. Там бушуют настоящие страсти. Во-первых, здесь безумная конкуренция за место под солнцем. Во-вторых, личная жизнь юных студенток не менее драматична и интересна.

Роман со взрослым мужчиной, секс, измены. И все это переплетается с жестокой борьбой быть лучшей в балете - это и есть новая жизнь главной героини.