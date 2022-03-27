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Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

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Неділя 27 березня 2022 17:00
Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото) Арестович, Кім, Маркус, Карась та інші стали справжніми секс-символами війни (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

У період війни Росії проти України секс-символів шоу-бізнесу потіснили нові справжні герої, які завоювали серця українок не просто своєю зовнішністю, а мужністю, відвагою і патріотичністю.

Акцент війни змістив пріоритети у всьому. Так, на "небосхилі" з'явилися справжні - наші зірки! Їхні фотографій та виходів у прямий ефір стали чекати мільйони жінок. Наші чоловіки володіють неймовірною харизмою і силою духу, дивлячись на них військові будні стають трішки світлішими. З такими захисниками розумієш, що перемога не за горами!

У матеріалі Styler читайте про тих, хто "вкрав" серця у багатьох українок, і завоював їхню симпатію назавжди.

Володимир Зеленський

Президента України по праву можна назвати головним уособленням мужності і відваги в нашій країні.

Він з першого дня війни довів українцям і всьому світу, що нам є чим пишатися.

Гарант показав, що наша сила в згуртованості і єдності. Ми можемо покластися на нього і всіх українських чоловіків.

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Олексій Арестович

Політик, військовий експерт і радник глави офісу президента завоював авторитет і шалену симпатію у жінок. Ще б пак. Як він вміє своїм "котячим" і вкрадливим голосом впевнено повідомляти про втрати ворога і розгроми окупанта українською армією. Справжнє заспокійливе для багатьох.

Такому чоловікові хочеться довіряти і вірити. У мережі Арестовича вже назвали "новим українським крашем".

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Олексій Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Віталій Кім

Глава Миколаївської ОДА сьогодні не просто чиновник. Це саме він популяризатор вже культової фрази: "Добрий вечір, ми з України".

Його чарівна посмішка і позитив полоняють з перших хвилин. А заспокійливих ефірів Кіма всі чекають з нетерпінням.

До слова, Віталій - справжній секс-символ не тільки в Миколаєві. Хоча в місті у нього високий рівень довіри, а місцеві дівчата всерйоз хочуть за нього заміж.

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Віталій Кім (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Валерій Маркус

Ще один безсумнівний секс-символ української армії - це письменник і блогер Валерій Маркус.

Народився автор знаменитої книги" Сліди на дорозі", до речі, в Миколаївській області.

У 2014 році Маркус потрапив на фронт, воював під Слов'янськом. Через два роки на передовій у Валерія закінчився контракт, але він прийняв рішення продовжити боротьбу з окупантами.

Зараз Валерій знову на службі в ЗСУ. Також він відмінно тролить окупантів у своїх соцмережах.

Його фізична форма і бойовий дух - предмет захоплення багатьох українок.

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Валерій Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Артем Дехтяренко

Спікер СБУ цілком може вважатися головним "конкурентом" Віталія Кіма та Олексія Арестовича.

Відзначимо, що він мало говорить про себе і майже не ділиться особистим в соцмережах.

Але увагу українських жінок він вже завоював сповна! Деякі дівчата навіть хочуть бачити Артема в проєкті Холостяк...

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Артем Дехтяренко (фото: facebook.com/art.denko)

Володимир і Віталій Кличко

Ні для кого не секрет, що Володимир Кличко і до війни користувався шаленою популярністю у жіночої статі. А тепер він з братом робить великі справи на благо України і за це його полюбили подвійно.

На одному з недавніх відео брати наділи вишиванки і записали патріотичне відео. Пишаємося!

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Володимир Кличко залишається в Україні (фото: instagram.com/klitschko)

Сергій Стерненко

Одеський блогер і активіст чудово підбадьорює український народ, не тільки жінок.

Він постійно публікує оптимістичні відео із пророчими заявами, що "р*сня буде дохлою".

Також він відмінно задає настрій, кажучи, що це війна буде останньою для Росії.

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Сергій Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko)

Дмитро Дозірчий

У перші дні російського вторгнення в Україну Дмитро прорвав оборону противника на мосту в Херсонській області і забезпечив вихід колон 59-ї ОМБР з оточення.

Природно, така мужність не може не надихати. З такими чоловіками українки можуть спати спокійно!

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Дмитро Дозірчий став Героєм України (фото: Юрій Цаплієнко)

Євген Пальченко

Молоді хлопці-військові вражають своєю мужністю!

23-річний танкіст Євген Пальченко удостоєний звання Герой України за те, що прикрив вихід бригади з оточення російських загарбників, чим врятував життя своїх бойових побратимів.

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Євген Пальченко (фото: twitter.com/defenceu)

Суперснайпер Wali

Канадець з позивним "Валі" відомий у всьому світі. Він - один з найкращих снайперів у світі. Зараз він воює проти російських фашистів на боці ЗСУ.

До слова, канадця вже неодноразово ховали росЗМІ, а він відважно продовжує робити свою справу на благо України.

Чоловік з великої літери!

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)

Канадський снайпер "Валі" (фото: twitter.com/geouacom)

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