Секс-символи війни: ці герої вже підкорили серця мільйонів українок (фото)
У період війни Росії проти України секс-символів шоу-бізнесу потіснили нові справжні герої, які завоювали серця українок не просто своєю зовнішністю, а мужністю, відвагою і патріотичністю.
Акцент війни змістив пріоритети у всьому. Так, на "небосхилі" з'явилися справжні - наші зірки! Їхні фотографій та виходів у прямий ефір стали чекати мільйони жінок. Наші чоловіки володіють неймовірною харизмою і силою духу, дивлячись на них військові будні стають трішки світлішими. З такими захисниками розумієш, що перемога не за горами!
У матеріалі Styler читайте про тих, хто "вкрав" серця у багатьох українок, і завоював їхню симпатію назавжди.
Володимир Зеленський
Президента України по праву можна назвати головним уособленням мужності і відваги в нашій країні.
Він з першого дня війни довів українцям і всьому світу, що нам є чим пишатися.
Гарант показав, що наша сила в згуртованості і єдності. Ми можемо покластися на нього і всіх українських чоловіків.
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy.official)
Олексій Арестович
Політик, військовий експерт і радник глави офісу президента завоював авторитет і шалену симпатію у жінок. Ще б пак. Як він вміє своїм "котячим" і вкрадливим голосом впевнено повідомляти про втрати ворога і розгроми окупанта українською армією. Справжнє заспокійливе для багатьох.
Такому чоловікові хочеться довіряти і вірити. У мережі Арестовича вже назвали "новим українським крашем".
Олексій Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)
Віталій Кім
Глава Миколаївської ОДА сьогодні не просто чиновник. Це саме він популяризатор вже культової фрази: "Добрий вечір, ми з України".
Його чарівна посмішка і позитив полоняють з перших хвилин. А заспокійливих ефірів Кіма всі чекають з нетерпінням.
До слова, Віталій - справжній секс-символ не тільки в Миколаєві. Хоча в місті у нього високий рівень довіри, а місцеві дівчата всерйоз хочуть за нього заміж.
Віталій Кім (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)
Валерій Маркус
Ще один безсумнівний секс-символ української армії - це письменник і блогер Валерій Маркус.
Народився автор знаменитої книги" Сліди на дорозі", до речі, в Миколаївській області.
У 2014 році Маркус потрапив на фронт, воював під Слов'янськом. Через два роки на передовій у Валерія закінчився контракт, але він прийняв рішення продовжити боротьбу з окупантами.
Зараз Валерій знову на службі в ЗСУ. Також він відмінно тролить окупантів у своїх соцмережах.
Його фізична форма і бойовий дух - предмет захоплення багатьох українок.
Валерій Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)
Артем Дехтяренко
Спікер СБУ цілком може вважатися головним "конкурентом" Віталія Кіма та Олексія Арестовича.
Відзначимо, що він мало говорить про себе і майже не ділиться особистим в соцмережах.
Але увагу українських жінок він вже завоював сповна! Деякі дівчата навіть хочуть бачити Артема в проєкті Холостяк...
Артем Дехтяренко (фото: facebook.com/art.denko)
Володимир і Віталій Кличко
Ні для кого не секрет, що Володимир Кличко і до війни користувався шаленою популярністю у жіночої статі. А тепер він з братом робить великі справи на благо України і за це його полюбили подвійно.
На одному з недавніх відео брати наділи вишиванки і записали патріотичне відео. Пишаємося!
Володимир Кличко залишається в Україні (фото: instagram.com/klitschko)
Сергій Стерненко
Одеський блогер і активіст чудово підбадьорює український народ, не тільки жінок.
Він постійно публікує оптимістичні відео із пророчими заявами, що "р*сня буде дохлою".
Також він відмінно задає настрій, кажучи, що це війна буде останньою для Росії.
Сергій Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko)
Дмитро Дозірчий
У перші дні російського вторгнення в Україну Дмитро прорвав оборону противника на мосту в Херсонській області і забезпечив вихід колон 59-ї ОМБР з оточення.
Природно, така мужність не може не надихати. З такими чоловіками українки можуть спати спокійно!
Дмитро Дозірчий став Героєм України (фото: Юрій Цаплієнко)
Євген Пальченко
Молоді хлопці-військові вражають своєю мужністю!
23-річний танкіст Євген Пальченко удостоєний звання Герой України за те, що прикрив вихід бригади з оточення російських загарбників, чим врятував життя своїх бойових побратимів.
Євген Пальченко (фото: twitter.com/defenceu)
Суперснайпер Wali
Канадець з позивним "Валі" відомий у всьому світі. Він - один з найкращих снайперів у світі. Зараз він воює проти російських фашистів на боці ЗСУ.
До слова, канадця вже неодноразово ховали росЗМІ, а він відважно продовжує робити свою справу на благо України.
Чоловік з великої літери!
Канадський снайпер "Валі" (фото: twitter.com/geouacom)