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Секрети балійської кухні: як приготувати чотири страви всього з кількох бананів

Автор: Тетяна Самарук

TikTok-блогерка під ніком "cosmotravel" поділилась секретами приготування кількох страв із бананів. Дівчина у відео розповіла, що жителі Балі готують із бананів.

Відео блогерка опублікувала на своїй сторінці.

Зокрема, якщо банани нарізати на тонкі слайси та висушити, то вийдуть бананові чіпси.

До того ж якщо ці чіпси збити у блендері, то вийде бананова мука. Потім з неї можна приготувати млинці або кекси.

Також, якщо нарізані тонкими шматочками банани і заморозити, то вийдуть льодяники. Окрім того, до них можна додати вершкові сливки, збити у блендері та заморозити. В результату у вас вийде натуральне морозиво.

@cosmotravel

#домашнийобед завтрак и ужин из бананов по Балийски #веган #растительноепитание #банановаямука

Big Top - Qwiet Type

Блогерка також розповіла цікаві факти про бананову пальму, які мало хто знає:

  • У бананової пальми немає кори;
  • Її товстий стовбур складається повністю з листів;
  • З однієї квітки виростає 240 бананів;
  • Поки банани висять на пальмі, то вони ніколи не дозріють.
@cosmotravel

Ещё 3 факта в комментариях ##осеннеепутешествие ##банан ##жизньнабали

Taking On Water - Qwiet Type

Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти банани.

Також ми писали, що нутриціолог розповіла невідому правду про банани.

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бананы