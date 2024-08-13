Секреты успешного флирта: 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать

Флирт - это форма коммуникации, целью которой является привлечь внимание и вызывать симпатию. Умение флиртовать - настоящее искусство, ведь предел такой коммуникации очень деликатный.

Магистр психологии и психотерапевта Наталья Гарина назвала для РБК-Украина (проект Styler) 10 подсказок, которые сделают флирт безопасным и уместным.

Будьте добрыми

Флирт должен быть легким и ненавязчивым. Если вы становитесь слишком настойчивыми или агрессивными, это может вызвать дискомфорт у вашего собеседника. Чрезмерное давление только отталкивает и снижает ваши шансы на успех. Отвечайте вежливо, спрашивайте разрешение.

Избегайте фальшивых комплиментов

Люди чувствуют, когда комплименты неискренни. Не стоит придумывать похвалу ради флирта. Лучше найдите что-нибудь настоящее, что вы действительно цените в человеке, и сделайте искренний комплимент.

Не преувеличивайте с физическими контактами

Физический контакт может быть частью флирта, но важно не переходить границу. Непринужденное прикосновение к руке или плечу может быть уместно, но навязчивость или чрезмерная близость могут вызвать неудобство или даже обиду.

Не используйте клише

Флирт, построенный на стереотипах, частенько смотрится поверхностным и старомодным. Например, шутки про пол или внешность могут быть восприняты как оскорбительные. Важно быть внимательными к чувствам другого человека и избегать комментариев, которые могут его оскорбить.

Будьте настоящим, ведите себя естественно

Флирт - это возможность показать свою индивидуальность. Если вы пытаетесь казаться кем-то другим, это скоро станет очевидным и разрушит доверие. Будьте собой и не бойтесь проявлять свою подлинную сущность.

Обратите внимание на язык тела

Язык тела может передать больше слова. Избегайте закрытых поз, таких как скрещенные руки, или отсутствие зрительного контакта. Ваша открытость и дружелюбие в невербальной коммуникации создадут более приятное впечатление.

Слушайте и задавайте вопросы

Флирт - это не монолог о вас. Если вы постоянно говорите только о себе, это может оставить вашего собеседника с ощущением, что его не ценят. Слушайте внимательно, задавайте вопросы и показывайте интерес к партнеру.

Уважайте личные границы

Если вы чувствуете, что ваши действия вызывают дискомфорт у собеседника, лучше немного отступить. Чрезмерное вмешательство в личное пространство может отрицательно повлиять на общение.

Осторожно с юмором

Сарказм и юмор на грани могут быть восприняты неправильно, особенно в начале знакомства. Даже если вам кажется, что вы просто шутите, ваши слова могут оскорбить собеседника или вызвать недоразумение.

Не торопитесь

Флирт - это процесс, требующий времени. Не пытайтесь форсировать события или ускорять развитие отношений. Дайте себе и собеседнику возможность насладиться общением и постепенно переходить к более серьезным этапам.

"Успешный флирт строится на искренности, уважении к другому человеку и умении слушать и воспринимать невербальные сигналы. Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете создать приятное впечатление, укрепить связь и, возможно, даже найти новые отношения. Помните, что главное в любом общении - это быть собой и уважать другого человека", - советует Наталья Гарина.