ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Секреты успешного флирта: 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать

Вторник 13 августа 2024 20:20
UA EN RU
Секреты успешного флирта: 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать Какие ошибки во время флирта совершать не стоит (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Наталья Гарина

Флирт - это форма коммуникации, целью которой является привлечь внимание и вызывать симпатию. Умение флиртовать - настоящее искусство, ведь предел такой коммуникации очень деликатный.

Магистр психологии и психотерапевта Наталья Гарина назвала для РБК-Украина (проект Styler) 10 подсказок, которые сделают флирт безопасным и уместным.

Будьте добрыми

Флирт должен быть легким и ненавязчивым. Если вы становитесь слишком настойчивыми или агрессивными, это может вызвать дискомфорт у вашего собеседника. Чрезмерное давление только отталкивает и снижает ваши шансы на успех. Отвечайте вежливо, спрашивайте разрешение.

Избегайте фальшивых комплиментов

Люди чувствуют, когда комплименты неискренни. Не стоит придумывать похвалу ради флирта. Лучше найдите что-нибудь настоящее, что вы действительно цените в человеке, и сделайте искренний комплимент.

Не преувеличивайте с физическими контактами

Физический контакт может быть частью флирта, но важно не переходить границу. Непринужденное прикосновение к руке или плечу может быть уместно, но навязчивость или чрезмерная близость могут вызвать неудобство или даже обиду.

Не используйте клише

Флирт, построенный на стереотипах, частенько смотрится поверхностным и старомодным. Например, шутки про пол или внешность могут быть восприняты как оскорбительные. Важно быть внимательными к чувствам другого человека и избегать комментариев, которые могут его оскорбить.

Будьте настоящим, ведите себя естественно

Флирт - это возможность показать свою индивидуальность. Если вы пытаетесь казаться кем-то другим, это скоро станет очевидным и разрушит доверие. Будьте собой и не бойтесь проявлять свою подлинную сущность.

Обратите внимание на язык тела

Язык тела может передать больше слова. Избегайте закрытых поз, таких как скрещенные руки, или отсутствие зрительного контакта. Ваша открытость и дружелюбие в невербальной коммуникации создадут более приятное впечатление.

Слушайте и задавайте вопросы

Флирт - это не монолог о вас. Если вы постоянно говорите только о себе, это может оставить вашего собеседника с ощущением, что его не ценят. Слушайте внимательно, задавайте вопросы и показывайте интерес к партнеру.

Уважайте личные границы

Если вы чувствуете, что ваши действия вызывают дискомфорт у собеседника, лучше немного отступить. Чрезмерное вмешательство в личное пространство может отрицательно повлиять на общение.

Осторожно с юмором

Сарказм и юмор на грани могут быть восприняты неправильно, особенно в начале знакомства. Даже если вам кажется, что вы просто шутите, ваши слова могут оскорбить собеседника или вызвать недоразумение.

Не торопитесь

Флирт - это процесс, требующий времени. Не пытайтесь форсировать события или ускорять развитие отношений. Дайте себе и собеседнику возможность насладиться общением и постепенно переходить к более серьезным этапам.

"Успешный флирт строится на искренности, уважении к другому человеку и умении слушать и воспринимать невербальные сигналы. Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете создать приятное впечатление, укрепить связь и, возможно, даже найти новые отношения. Помните, что главное в любом общении - это быть собой и уважать другого человека", - советует Наталья Гарина.

Раньше мы писали о том, как понять, что свидание прошло успешно.

А еще рассказывали о том, какие признаки укажут, что вы встретили мужчину-абьюзера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Любовь Свидание флирт Отношения
NEWS
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России