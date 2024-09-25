Секреты чистой почты. Как остановить спам-атаку в Gmail: 3 простых способа

Что такое email-бомбардировка?

Также известная как "бомбежка подпиской", бомбардировка электронной почты - это когда вы внезапно получаете большое количество писем - часто сотни - от разных компаний и веб-сайтов одновременно. Все они подтверждают то, чего вы никогда не инициировали, и все они адресованы на ваш реальный адрес электронной почты.

Электронная бомба создается с помощью автоматизированных скриптов, которые находят форумы, рассылки и другие сайты в сети и вводят в них ваш адрес электронной почты.

Поскольку это автоматизированный процесс, злоумышленник может за считанные минуты заставить вас зарегистрироваться на сотнях таких сайтов - и получить сотни писем на пути к вам, все сразу.

Объем сообщений в электронной бомбе может быть ошеломляющим - и в этом суть. Потому что она почти наверняка предназначена для того, чтобы дезориентировать вас.

Почему вас могут завалить письмами по электронной почте

Когда вы получаете такое электронное письмо, есть три не очень хороших варианта, почему это с вами происходит:

Шутка

Самая неприятная причина электронной бомбы - кто-то ненавидит вас и хочет сделать вашу жизнь немного более несчастной, заставив вас убрать беспорядок в Интернете. Это цифровой эквивалент подписки на журналы или доставки нежелательной пиццы на дом.

Вредоносные ссылки

Иногда используются электронные бомбы, чтобы заставить вас нажать на вредоносные ссылки, скрытые в тексте "отписаться”. Вы получаете кучу таинственных, нежелательных электронных писем от законных предприятий или сайтов, поэтому вы нажимаете на "отписаться", не слишком задумываясь - и ваш компьютер взломан.

Отвлечение

Это наиболее вероятная и опасная возможность. Кто-то взломал кредитную карту или счет магазина, совершил несколько незаконных покупок или внес изменения в ваши счета, которые они не хотят, чтобы вы видели. Поэтому они пытаются спрятать эти подтверждения или оповещения под сотнями бессмысленных писем.

Мошенники надеются, что вы просто отметите все как спам и удалите, не обращая на это пристального внимания, пропуская важные письма, информирующие вас о платежах, изменениях в ваших учетных записях (например, пароли или двухфакторные настройки) или других мошенничествах.

Итог: Если вы неожиданно завалены такими письмами, не думайте, что это шутка или ошибка - считайте, что на вас совершается атака.

Что делать с “бомбардировкой” электронной почты

Если вы столкнулись с "email bombing", вы не сможете сделать много, чтобы остановить это - ваш адрес электронной почты был введен в списки и базы данных, и автоматизированные службы, которые управляют этими сайтами. Они будут продолжать отправлять вам подтверждения или новостные рассылки, пока вы не отпишитесь.

Если скрипт, используемый злоумышленниками для вашей регистрации, продолжает работать с вашим адресом, это может продолжаться долго. Если вы не можете отключить затронутый адрес электронной почты, все, что вы можете сделать, это отмечать вещи как спам и отписываться от них - на реальном веб-сайте, а не нажимая на ссылку в электронных письмах.

Вы также должны изменить все свои пароли и установить как можно больше дополнительных функций безопасности, включая двухфакторную аутентификацию, на как можно большем количестве учетных записей.

Вам также придется продолжать просматривать электронные письма по мере их поступления, потому что такие письма не всегда запускаются в то же время, что и мошеннический платеж или вторжение в учетную запись.

Это может быть утомительно, но именно поэтому используется такая тактика. Если вы сдадитесь и позволите важным электронным письмам проскользнуть, вы дадите мошенникам выиграть.

В конце концов, поток электронных писем утихнет, и тот, кто вас атаковал, перейдет к кому-то другому.