Секрет знаменитостей. Этот напиток поможет сбросить вес за короткое время

В течение многих лет многие знаменитости делились своими секретами похудения. Виктория Бекхэм, например, рассказала, что она ест, чтобы поддерживать свою стройную фигуру. Джон Гудмэн придерживался строгой средиземноморской диеты, чтобы похудеть на впечатляющие 90 кг.

Какой напиток нужно пить, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на голливудского актера Марка Уолберга, пишет Wales Online.

Какой напиток нужно пить для похудения

Актер рассказал, что, употребляя ежедневно костный бульон вместе с овощами, приготовленными на пару, он смог сбросить 4,5 кг за пять дней.

В разговоре он объяснил, что ему не понадобилось много времени, чтобы приобрести желаемую форму.

"Просто костный бульон, а затем овощи, приготовленные на пару после первых трех дней, а затем немного белка на ночь, и все", - признался артист.

"Я ел столько белка, что накапливал его и использовал, кроме наращивания чистой мышечной массы, потом остановился на бульоне", - добавил он.

Марк Уолберг после похудения (фото: instagram.com/markwahlberg)

Как готовят бульон

Костный бульон создают путем варки костей и соединительных тканей животных. В результате этого процесса образуется ароматный бульон, который можно использовать для приготовления супов, соусов и подливок. Кроме того, он служит питательным напитком.

Кости животных являются отличным источником кальция, магния и различных витаминов и минералов, необходимых для развития и укрепления ваших костей. Однако важно отметить, что лишь небольшая доля этих питательных веществ - менее 5% от рекомендуемой суточной нормы - попадает в бульон.

Костный мозг является еще одним отличным источником витаминов А и В, а также необходимых минералов, таких как цинк, железо, кальций и селен. Эти компоненты богаты коллагеном, который при варке превращается в желатин и обеспечивает несколько незаменимых аминокислот.