Секрет успішної здачі ЗНО: випускникам дали важливі поради

В Україні випускники продовжують здавати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування для кожного випускника є серйозним кроком у житті. Адже саме він визначає шлях до майбутнього дорослого життя.

Експерт та засновник онлайн-школи "На Урок" Дмитро Перепелиця розповів у коментарі Styler, що результат тестування залежить не лише від рівня знань, а й від психологічної підготовки.

Як підготуватися до тестування?

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання є найважчим етапом. Адже слід вивчити та повторити великий обсяг матеріалу, а здається, що часу катастрофічно не вистачає. Організувати ефективний процес підготовки нескладно. Для цього спробуйте:

Підготувати місце для занять: прибрати зі столу зайві речі, зручно розташувати необхідні підручники, посібники, зошити тощо.

В інтер'єр кімнати додати жовтий та фіолетовий кольори, бо вони підвищують розумову активність (досить будь-якої картинки чи аксесуару в цих тонах).

Скласти план занять на кожен день підготовки. Прописати конкретні розділи та теми. Визначте ваш хронотип ("сова" або "жайворонок") і залежно від цього використовуйте ранкові або вечірні години для навчання.

Починати з того розділу, який знаєте найменше. Якщо важко "розгойдатися", почніть з найбільш цікавого та приємного матеріалу. Так ви поступово ввійдете до робочого ритму та непомітно опануєте складне.

Чергувати заняття та відпочинок: 40 хвилин – навчання, 10 хвилин – перерва. У цей час можна зробити розминку, потанцювати, поспівати або прийняти душ.

Структурувати матеріал у вигляді планів, таблиць чи схем. Наочність сприяє кращому запам'ятовуванню та систематизації інформації.

Не думайте про те, що бракує часу на підготовку та подумки малюйте собі картину успіху!

Що ж робити напередодні ЗНО?

Здається, що ніч перед іспитом – остання можливість для підготовки. Це неправильно, адже вам треба набратися сил. Увечері прогуляйтеся на свіжому повітрі, поспілкуйтеся з друзями чи близькими. Виспіться! Вранці з відчуттям впевненості та «бойового» настрою рішуче крокуйте до своєї перемоги!

Впоратися з хвилюванням у відповідальний день складання ЗНО допоможуть пунктуальність та зібраність. У пункт тестування слід з'явитися заздалегідь, краще за пів години до початку тестування.

При собі необхідно мати сертифікат учасника ЗНО, паспорт (не свідоцтво про народження!), пляшку з негазованою водою без етикетки та декілька ручок з чорним чорнилом.

Не має бути гаджетів, флешок, смартгодинників, навушників, шпаргалок тощо! Візьміть із собою лише телефон для зв’язку з батьками.

На початку тестування вам проведуть невеликий інструктаж та нададуть відповіді на всі організаційні питання. Це важливо! Від того, як ви запам'ятаєте ці правила, залежить результат.

Щоб не розгубитися та ефективно розподілити час при роботі з тестом зверніть увагу на декілька універсальних порад:

Зосередьтеся . На початку постарайтеся зібратися та забути про оточення: існують тільки завдання та годинник, що регламентує час виконання тесту. Поспішайте повільно!

. На початку постарайтеся зібратися та забути про оточення: існують тільки завдання та годинник, що регламентує час виконання тесту. Поспішайте повільно! Почніть з легкого . Спочатку відповідайте на ті питання, в правильності яких ви впевнені. Не зупиняйтеся на тих, які викликають довгі роздуми. Так ви заспокоїтеся, мозок почне працювати ясно та чітко. Звільнення від нервозності дозволить направити енергію ​​на складніші питання.

. Спочатку відповідайте на ті питання, в правильності яких ви впевнені. Не зупиняйтеся на тих, які викликають довгі роздуми. Так ви заспокоїтеся, мозок почне працювати ясно та чітко. Звільнення від нервозності дозволить направити енергію ​​на складніші питання. Думайте тільки про поточне завдання. Коли ви читаєте нове завдання, забудьте все, що було в попередньому. Не варто зациклюватися на невдачі, адже кожне нове завдання – це шанс набрати бали.

Коли ви читаєте нове завдання, забудьте все, що було в попередньому. Не варто зациклюватися на невдачі, адже кожне нове завдання – це шанс набрати бали. Виключайте. Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які точно не підходять. Метод виключення дозволяє в підсумку сконцентрувати увагу всього на одному-двох варіантах і збільшити шанси на успіх.

Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які точно не підходять. Метод виключення дозволяє в підсумку сконцентрувати увагу всього на одному-двох варіантах і збільшити шанси на успіх. Заплануйте два кола. Розрахуйте час так, щоб за дві третини відведеного часу ви зробили легкі завдання ("перше коло"). А потім спокійно поверніться та подумайте над складними, які спочатку довелося пропустити ("друге коло").

Розрахуйте час так, щоб за дві третини відведеного часу ви зробили легкі завдання ("перше коло"). А потім спокійно поверніться та подумайте над складними, які спочатку довелося пропустити ("друге коло"). Перевірте. Залиште трохи часу для перевірки своєї роботи, щоб встигнути пробігти очима та виправити явні помилки.

Що ще?

Після того, як залишите пункт тестування, зателефонуйте батькам! Адже вони також хвилюються, навіть більше за вас! І пам'ятайте – життя продовжується і на вас чекає багато перемог!