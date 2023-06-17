Секрет любви мужчины - эта одна простая вещь

В чем же этот секрет?

По словам психолога, об этом мы все знаем, но часто в бешеном ритме жизни забываем использовать.

Секрет любви мужчины - во внимании к нему.

"Во внимании к потребностям, желаниям, успехам, неудачам. Во внимании к мыслям, к словам, к действиям. С целью похвалить, сделать что-то приятное..." - говорит эксперт.

Как правильно проявлять внимание

Теперь, когда вы знаете, что секрет во внимании, следует разобраться, как правильно его проявлять.

И опять-таки здесь все просто:

Каждый день интересуйтесь у мужчины, как прошел его день, происходивший на работе.

Внимательно слушайте мужчину, когда он говорит. Просто молча слушайте. Не перебивайте.

Готовьте завтраки и провожайте на работу.

Встречайте вечером.

Обнимайте.

Будьте рядом, когда он что-то делает, чтобы разговаривать и помогать.

Конечно, все это примитивные пункты. Вы можете составить свой список того, что было бы приятно вашему мужчине.

Каков результат такого внимания

Когда вы начнете интересоваться делами своего возлюбленного, увидите, что и его отношение к вам изменилось. В частности: