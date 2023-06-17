Секрет любви мужчины - эта одна простая вещь

В долгосрочных отношениях порой возникает ощущение, будто чувства куда-то подевались, нежные объятия и "щенячие" взгляды превратились в отчужденность и упреки. Чтобы до такого не доходило, стоит помнить об одной простой вещи, в которой заключается "секрет" любви мужчины.
О нем рассказала психолог Виктория Апарина в Instagram.
По словам психолога, об этом мы все знаем, но часто в бешеном ритме жизни забываем использовать.
Секрет любви мужчины - во внимании к нему.
"Во внимании к потребностям, желаниям, успехам, неудачам. Во внимании к мыслям, к словам, к действиям. С целью похвалить, сделать что-то приятное..." - говорит эксперт.
Теперь, когда вы знаете, что секрет во внимании, следует разобраться, как правильно его проявлять.
И опять-таки здесь все просто:
Конечно, все это примитивные пункты. Вы можете составить свой список того, что было бы приятно вашему мужчине.
Когда вы начнете интересоваться делами своего возлюбленного, увидите, что и его отношение к вам изменилось. В частности:
Раньше мы писали, какие вещи в отношениях важнее секс.
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