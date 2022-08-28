Як зекономити на купівлі продуктів: способи, які дійсно працюють

Зберігайте чеки і записуйте витрати

Проведіть експеримент і протягом тижня зберігайте чеки з продуктових магазинів. Потім сядьте і ретельно проаналізуйте, без чого ви могли би успішно обійтися (жуйки, цукерки, кава з кав'ярні, булочка, пончик, маленька пляшка води).

Коштує це все окремо небагато, але в сумі у вас набігає чималий цінник, який робить "діру у бюджеті".

Проведіть вдома ревізію

Перевірте ваші запаси продуктів у шафках і холодильнику. Викиньте все, що давно зіпсовано, і складіть список необхідного на найближчий місяць. Добре подумайте, без яких продуктів ви спокійно можете обійтися.

До прикладу, якщо у вас завалялася вівсянка, якийсь екзотичний чай чи пачка соусу, не варто наступного разу купувати такі продукти.

Проведіть ревізію холодильника (фото: Freepik)

Відмовтеся від шкідливих звичок

Говорячи про цей пункт, все очевидно: кидайте палити й ви зекономите купу грошей! Киньте пити алкогольні напої - результат той самий. Зате ваш організм, гаманець та близькі люди скажуть вам "дякую"! Ще й на аптеці зекономите.

Складайте меню на тиждень і пишіть списки

Спробуйте скласти меню, що ви і ваша родина планують їсти на сніданок, обід і вечерю. Відповідно до цього напишіть список необхідного, щоб докуповуватися в найближчому маркеті швидкопсувними продуктами - хлібом, молоком тощо.

Не купуйте все в одному супермаркеті

Зазвичай всі супермаркети заманюють низькою ціною на одні продукти і пропонують супутні вже за вищою. Наприклад, ви йдете за дешевими яйцями, а от молоко чи борошно купите вже з накруткою.

Тому аналізуйте ціни в різних магазинах, на ринках і робіть висновки, де, що вигідно купувати.

Не ходіть до магазину щодня

Позбудьтеся звички ходити до магазину "купити що-небудь". Закупайтеся раз на тиждень і не розтягуйте це задоволення, коли овочі купили сьогодні, а м'ясо завтра. Адже кожен похід в магазин часто супроводжується додатковими витратами.

Уважно читайте етикетки

Виробники часто удаються до трюку, зменшуючи вагу продукту і виставляючи "вигідну ціну". Зараз часто можна зустріти крупи чи олію по 800-850 грамів, вершкове масло по 180 грамів, чи морозиво по 60 грамів.

Вивчіть етикетку перед тим, як покласти в кошик (фото: Freepik)

Не робіть імпульсивних чи "панічних" покупок

Слово "акція" дуже манливе, навіть якщо зі знижкою продаються ті продукти, які ви зазвичай не купуєте.

Або всі ці "лякалки" про дефіцит чи то солі, чи то гречки. На хвилі страху, що ви більше не поїсте солоного, можна накупити з 10 кіло продукту за завищеною ціною, а потім кусати лікті, коли продукти знову заповнять прилавки і коштуватимуть дешевше.

У супермаркеті дивіться вниз

Найдорожчі товари, або ті, які хочуть продати, зазвичай знаходяться на рівні очей і рук покупця. Найдешевші - на нижніх полицях. Якщо перед вами величезний стелаж з борошном, - гляньте вниз - там точно дешевше.

Не йдіть до магазину на голодний шлунок

Голодна людина складає в кошик більше товарів, ніж сита. Тому варто уникати походів до магазину одразу після роботи, коли ви голодні і стомлені. Спочатку перекусіть, а потім на закупки.

Купуйте сезонні овочі та фрукти

Не хапайте за перші, кавуни, дині, баклажани, кукурудзу. Дочекайтеся, поки ринок насититься, а ціна знизиться.

Не забувайте робити власні заготовки на зиму - заморозка, сушка, консервування.

Купуйте овочі і фрукти в сезон (фото: Freepik)

Не ведіться на вітрини біля кас

Зони біля кас спеціально заповнені солодощами, жувальними гумками, серветками та іншою дрібницею. Це робиться навмисне, щоб ви волею неволею, поки нудитеся в черзі, прихопили ще щось.

Йдіть на закупівлю без дітей

Діти зазвичай просять солодощі, іграшки та багато іншого. І ви погоджуєтеся, бо шкода дитину. Тому на закупівлі ходите по можливості без улюблених малюків.

Обирайте місцевого виробника

Зробіть упор на місцевому виробнику. Або на бабусі з сусіднього села. Адже вона для виробництва своєї продукції не витрачається на оплату зарплати працівникам, паливо на доставку тощо.

Завантажте додатки для економії

Наразі існує багато додатків, які будуть інформувати вас про знижки та акції в обраних вами найближчих магазинах. Просто введіть у PlayMarket чи AppStore слова "Знижки та акції України" і оберіть будь-який додаток зі списку.

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Не купуйте готові страви

Приготована їжа вдома - безпечніша, смачніша і дешевша, ніж у кулінарії супермаркету. Спробуйте приготувати піцу самотужки - і родину побалуєте, і зекономите.

Відмовтеся від магазинних напоїв

Значно дешевше замовляти фільтровану воду, аніж купляти подібну у роздріб кожного дня.

Про солодку воду годі й казати! Зараз час насолоджуватись свіжими компотами, домашнім квасом тощо.

Спробуйте постувати

Якщо ви не надто релігійні, все одно спробуйте утримуватися від їжі тваринного походження під час великих постів. Окрім економії - це ще й детокс для організму. Як не крути, а наші пращури мали рацію