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"Секонд", бабушкины вещи и особенная вышиванка. Популярная певица раскрыла секреты своего гардероба

Певица Роксолана (фото: instagram.com/roxolanas)
Автор: Полина Иваненко

Популярная певица ROXOLANA рассказала, из каких вещей состоит ее гардероб. Оказалось, звезда любит секонд-хенд, а также нередко берет одежду из шкафа своей бабушки.

Об этом в комментарии РБК-Украина певица призналась в паузе между съемками игрового шоу Нового канала "Хто зверху?"

Что носит Роксолана

По словам артистки, она любит интересные вещи. И часто такую одежду можно найти в "секондах", потому она не видит в этом ничего плохого. К тому же у  ROXOLANA есть еще один "магазин" - она перебирает гардероб бабушки.

"Я очень люблю секонд-хенды. Мне нравятся стильные и странные вещи, а их можно легко найти, шатаясь по секонду. Но три года назад я открыла бабушкин гардероб... Нашла там столько крутых вещей!" - рассказала певица.

"Тренчи, которые сейчас очень модные, кожаное пальто, рубашки. Помню, когда впервые начала выходить в люди в одежде бабушки, все меня спрашивали: "Где ты это взяла?". Я отвечала, что там, где взяла, уже нет", - добавила она.

Какие вещи носит Роксолана (фото: instagram.com/roxolanas)

Кроме тех вещей, которые Роксолана случайно нашла в бабушкином шкафу, у нее есть много одежды, которую подарила мама. В их семье есть небольшая традиция: передавать ценные или любимые наряды. Певица рассказала, что у нее есть очень особенная вышиванка.

"У меня есть вышиванка, в которой мама ходила еще во время учебы в Ивано-Франковске, когда ей было всего 18. То есть этой рубашке уже более 45 лет. Но этого не скажешь, потому что она выглядит потрясающе! Очень стильная и минималистичная. Да и вообще в моем гардеробе есть много вещей, которые перестали носить мама или бабушка, а я забрала себе. Для меня это радость!" - призналась Роксолана.

Роксолана в вышитой рубашке (фото: instagram.com/roxolanas)

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