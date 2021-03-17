Сьогодні в Україні сильно зросли штрафи за п'яне водіння: що потрібно знати

З 17 березня підвищується відповідальність за ст. 130 КУпАП (керування в нетверезому вигляді):

За частиною 1 ст. 130 - 17000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.

За частиною 2 ст. 130 - 34000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплачуваним вилученням ТЗ або без такого;

За частиною 3 ст. 130 - 51000 грн з позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу.

Нагадаємо, що раніше штраф за нетверезе керування авто складав 10200 гривень.

З 17 березня встановлена кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК України за скоєння ДТП з постраждалими у стані сп'яніння і умови відбування покарання за вчинення такого кримінального злочину (прибираються більшість можливостей уникнути і пом'якшення покарання).

Як проводиться огляд на стан алкогольного сп'яніння

Огляд на стан сп'яніння проводиться:

- поліцейським на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів;

- лікарем закладу охорони здоров'я.

Зверніть увагу! У разі відмови водія від проходження огляду на місці зупинки або його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським на місці, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я.

Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу проводиться в присутності двох свідків. Поліцейські свідками бути не можуть.

Яка норма алкоголю у крові

Стан алкогольного сп'яніння вважається підтвердженим, якщо показник більше 0,2 проміле алкоголю в крові. В цілях забезпечення достовірності результатів огляду водіїв, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров'я, поліцейський забезпечує доставку цих осіб до найближчого закладу охорони здоров'я не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення.

Результати огляду на стан сп'яніння зазначаються в акті огляду.

Дуже важливо знати

У разі встановлення стану сп'яніння, результати огляду зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду. Акт огляду складається у двох примірниках, один з яких вручається водієві, а другий залишається у поліцейського або прикріплюється до протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння.