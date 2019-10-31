Навіть їстівні можуть бути небезпечними: як не отруїтися грибами

Як не отруїтися грибами та надати допомогу до прибуття медиків - в матеріалі Styler
В Україні ростуть сотні видів грибів, 500 з них є їстівними, а деякі з отруйних вміло маскуються під "хороші" гриби. Наприклад, опеньок несправжній чи печериця отруйна.
У МОЗ нагадали про деякі правила, які допоможуть уникнути небезпечного отруєння, а також розповіли про перші симптоми. При цьому проблеми з травленням можуть виникнути навіть після вживання "хороших" грибів.
Крім того, від грибів краще відмовитися вагітним, дітям до 12 років, а також літнім людям.
Отруєння грибами - симптоми та перша допомога (фото: pixabay.com)
Перші симптоми отруєння можуть з'явитися вже через півгодини, а іноді ознаки виникають через кілька днів після вживання в їжу грибів.
У МОЗ нагадали, що при появі симптомів отруєння слід негайно викликати швидку.
Медики рекомендують до того, як приїхала швидка, прийняти перші заходи: промити шлунок великою кількістю води, випити препарати, які поглинають токсини (адсорбенти), менше рухатися.
Ні в якому разі не можна: пити алкоголь або молочні продукти, оскільки вони прискорять всмоктування токсинів.