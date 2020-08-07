Де зробити в Києві ПЛР-тест і скільки це коштує: список адрес

Тест на коронавірус в Києві (фото: dpsu.gov.ua)

У Києві можна зробити тест на коронавірус безкоштовно і платно

В Україні статистика захворювань коронавірусом б'є нові антирекорди. За минулу добу COVID-19 діагностовано у 1453 людини в країні. Багато українців цікавляться, де можна пройти ПЛР-тест на коронавірус в Києві.

Є два способи. Якщо вам дає напрямок ваш сімейний лікар - тест буде для вас безкоштовним, якщо немає - ви можете зробити це в приватній клініці. Вартість від 750 до 2000 гривень.

Ви можете розраховувати на безкоштовний тест за направленням сімейного лікаря у таких випадках:

коли у людини є підозра на коронавірус і присутня симптоматика;

коли людина здорова, але контактувала з інфікованою коронавірусом особою - чи вдома, чи на роботі;

коли онкохворому пацієнту треба лягати в лікарню на операцію

Результат тесту буде через дві доби.

"Людині при наявності тестів можуть зробити його на місці або направляють в найближчий пункт тестування в районну поліклініку. І десь через дві доби тест буде готовий. Як довго робиться тест, залежить від завантаженості Київського міського лабораторного центру МОЗ України на вулиці Естонській (туди відправляють весь зібраний матеріал на дослідження) ", - розповіли ТСН у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1.

Якщо ви робите тест без направлення лікаря

Найдешевше зробити ПЛР-тест ДНК лабораторії. Вартість послуги 700 гривень, але є великі черги.

Зазначимо, що хворих пацієнтів лабораторія не приймає — забор дистанційно (з явними ознаками респіраторного захворювання — лихоманка, кашель або попередній позитивний ПЛР-тест). Щоб зробити аналіз, лабораторія видає родичам епендорф (мікропробірку) і зонд для дистанційного забору матеріалу.

Записуватися заздалегідь не потрібно - оформлення пацієнта відбувається на місці дотримуючись черги. На сайті ДНК-лабораторії вказані адреси філій, телефони та графік роботи. Всі довідки надаються за телефоном 098 760 9021. Результат буде готовий через день.

Також можна здати тест в лабораторії Київського міського лабораторного центру МОЗ України, це вам обійдеться в 890 гривень + 150 гривень за забір матеріалу.

Забір матеріалу для дослідження проводиться з 9:00 до 11:00 за адресою: вірусологічна лабораторія вул. Естонська, 3, тел. 400-50-36, 427-33-74, 400-73 - 54. Лабораторія працює з 8:00 до 20:00. Без вихідних.

В лабораторії відзначають, що забір матеріалу для дослідження в інший час здійснюється за попереднім погодженням. Результат ви отримаєте на наступний день.

У приватних клініках ПЛР-тест можна зробити від 740 гривень до 2500 гривень. Результат треба чекати один-два дні. У деяких є послуга - "Виклик медсестри додому".

Що таке ПЛР-тест

Цей тест є найбільш точним і він робиться на основі мазка зі слизової носа. Результат визначають по наявності ДНК або РНК коронавірусу, тому вірус виявляється вже з дня зараження. Точність у ПЛР набагато вище - близько 99%. Підтверджувати результат іншим тестом нема потреби.

Як ми раніше писали, країни Європи починають знову повертатися до жорсткого карантину через другу хвилю коронавірусу.