Рахуєте овечок? Медики розповіли, як за хвилину позбутися безсоння

Така дихальна вправа, техніка 4-7-8 була розроблена доктором медицини Ендрю Вейлом з Гарварду (США), який називає метод "природним транквілізатором для нервової системи".

При цьому відповідний метод заснований на дихальних вправах пранаями, древньої йогічної практики управління диханням. Було показано, що ці типи усвідомлених дихальних вправ мають багато переваг для зниження стресу і розслаблення.

За словами доктора Вейла, практика регулярних усвідомлених дихальних вправ "може заспокоювати і заряджати енергією і навіть може допомогти при проблемах зі здоров'ям, пов'язаних зі стресом, від панічних атак до розладів травлення".

До слова, міністерство охорони здоров'я України також рекомендує вправу 4-7-8 як спосіб розслабитися перед сном і легше заснути, позаяк метод допомагає контролювати рівень стресу в організмі.

Ось як описана дихальна практика 4-7-8 на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ:

видихніть через рот залишки повітря

закрийте губи і вдихайте через ніс протягом 4 секунд

утримуйте дихання на 7 секунд

видихайте повітря протягом 8 секунд.

" Робіть цю вправу акуратно та контролюйте свій стан, оскільки можливе запаморочення", - попереджають медики.

Додамо, що на виконання вправи 4-7-8 знадобиться менше ніж хвилина - тільки 57 секунд.

Практикувати такий метод можна в будь-якому місці - головне, щоб вас нічого не відволікало, щоб домогтися більшої ефективності від вправ з диханням.