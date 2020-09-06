Рахунок на хвилини: медики терміново шукають родичів чоловіка з інсультом (фото)

У Києві 5 вересня на Лісовому кладовищі близько 20:00 був госпіталізований літній чоловік. Зараз він знаходиться в лікарні й не може поділитися інформацією про родичів. Чоловік зміг лише назвати своє ім'я. Для повноцінного і якісного лікування медики розшукують близьких родичів чоловіка.

Оголошення про розшук родичів було опубліковано в співтоваристві "Київ Оперативний" Facebook.

"Пошук родичів! 5 вересня на Лісовому кладовищі близько 20:00 був госпіталізований літній чоловік (інсульт). Зміг лише сказати, що звуть Василь, швидка відвезла на ЛШД", - йдеться в повідомленні.

У Києві терміново шукають родичів чоловіка з інсультом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що нещодавно у Харкові через інсульт помер пацієнт, який лікувався від коронавіруса. Протягом усього дня його возили з клініки в клініку, однак жодна лікарня не погодилася допомогти чоловікові.

Також ми писали, що з 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медреформи, за яким лікування інсульту та інфаркту, пологи, допомога в складних неонатальних випадках і обстеження для раннього виявлення раку буде оплачувати держава. Також була встановлена вартість для лікування інфаркту.