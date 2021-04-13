Щастя бабулічок було безмежне: українців вразив людяний вчинок відомого блогера

"Раніше я часто думав: колись зароблю багато грошей і буду робити добро. Будувати каруселі для дітей, пригощати всіх тістечками, купувати кросівки спортсменам... Але спочатку потрібно самому стати на ноги, а вже потім думати про добро для інших. З часом і з віком прийшло розуміння того, що добро можна робити щодня, не витрачаючи на це грошей, або витрачаючи мінімум. Головне не кількість ресурсів, а бажання та стан безкорисності", - написав Поворознюк.

В Рівному Дмитро обідав зі своїм знайомим, а поруч на вулиці "побачили двох яскравих бабулічок".

"Вони сиділи за столиком, весело та енергійно спілкувалися, з собою у них був термос з чаєм і банка меду. Ми пригостили цю пару десертами. Щастя в них було безмежне. Виявилося, в однієї з цих подруг було день народження. Трішки уваги, мінімум ресурсів, кілька хороших слів і їхній день став ще кращим та солодшим. І наш також. Добра всім. Бажаю, щоб ви сьогодні його отримали і подарували просто так комусь", - резюмував блогер.

Вчинок Дмитра приємно вразив українців