RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Щастя бабулічок було безмежне: українців вразив людяний вчинок відомого блогера

Автор: Роман Мирончук

Творити добро - це просто. Навіть сидячи у кафе можна зробити приємність людині, яка цього потребує. Це засвідчив відомий український блогер і футболіст рівненського "Вереса" Дмитро Поворознюк.

Пост доброти, який "підірвав" мережу, Дмитро опублікував у своєму Instagram-аккаунті.

"Раніше я часто думав: колись зароблю багато грошей і буду робити добро. Будувати каруселі для дітей, пригощати всіх тістечками, купувати кросівки спортсменам... Але спочатку потрібно самому стати на ноги, а вже потім думати про добро для інших. З часом і з віком прийшло розуміння того, що добро можна робити щодня, не витрачаючи на це грошей, або витрачаючи мінімум. Головне не кількість ресурсів, а бажання та стан безкорисності", - написав Поворознюк.

В Рівному Дмитро обідав зі своїм знайомим, а поруч на вулиці "побачили двох яскравих бабулічок".

"Вони сиділи за столиком, весело та енергійно спілкувалися, з собою у них був термос з чаєм і банка меду. Ми пригостили цю пару десертами. Щастя в них було безмежне. Виявилося, в однієї з цих подруг було день народження. Трішки уваги, мінімум ресурсів, кілька хороших слів і їхній день став ще кращим та солодшим. І наш також. Добра всім. Бажаю, щоб ви сьогодні його отримали і подарували просто так комусь", - резюмував блогер.

Вчинок Дмитра приємно вразив українців

  • Як же круто;
  • Дуже круто, молодець;
  • Браво;
  • Пишаюсь;
  • Щастя в простих речах!!!
  • Твори добро.

Нагадаємо, мама 8-річної блогерки, яка закрутила роман з хлопчиком, дала відверте інтерв'ю.

Ми також писали про те, що вдова померлого від COVID-19 блогера похизувалася новими грудьми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Рівнеблогер
Читайте також
У Рівному "метальників дивана" з вікна чекає суд: скільки їм світить
8-річна скандальна блогерка Мілана порівняла себе з геніями - Бетховеном і Ван Гогом
Прогноз погоди