Збив і залишив у крові: у Києві велосипедист покалічив 69-річну жінку

У Києві велосипедист скоїв наїзд на літню жінку і зник з місця ДТП, залишивши нещасну спливати кров'ю. Під колеса потрапила 69-річна киянка. Як повідомляється у сюжеті ТСН, жінку забрали до лікарні, у неї діагностована відкрита черепно-мозкова травма.

Як розповіла донька пенсіонерки, наїзд стався прямо у дворі їх із мамою дома. Їй подзвонили в двері і сказали, що на її мати наїхав велосипедист і поїхав, не надавши допомоги.

"Я побачила маму, яка лежала на асфальті. Тут була калюжа крові. Приїхала швидка допомога і надала медичну допомогу", - розповіла донька постраждалої Ольга.

За її словами, велосипедист спочатку підняв жінку, але потім кинув на землю і швидко ретирувався.

Відео: у Києві наїхали на літню жінку (YouTube/ТСН)

Свідки розповіли, що постраждала голосно закричала. На щастя, медики приїхали швидко і надали першу допомогу.

Як повідомляє донька потерпілої, її мама нині у лікарні у важкому стані, у неї судоми і все стрибає перед очима.

Зараз за справу активно взялася поліція і розшукує поїхавшого з місця ДТП велосипедиста. На жаль, камер на вулиці не було, тому про допомогу просять людей, які щось бачили чи знають про цю подію.

Зазначимо, що це вже другий випадок наїзду на велосипедиста пішохода в Києві за цей тиждень. Так, 10 липня велосипедист збив 5-річну дівчинку в підземному переході, в результаті чого дитина отримала важкі травми і перебуває в лікарні. Кричущий випадок стався на Троєщині в підземці на перехресті вулиці Драйзера і проспекту Маяковського.

Як повідомлялося раніше, у Києві в Солом'янському районі водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. Малюка госпіталізували в дитячу лікарню №1.