Савченко поскандалила в Раді через Зеленського: всі подробиці

Народні депутати Віталій Купрій і Надія Савченко хотіли зірвати засідання погоджувальної ради 13 травня. Вони вимагали розглянути питання інавгурації Володимира Зеленського як можна швидше. Про це інформує Обозреватель.

У свою чергу спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що подібна поведінка неприпустима та нардепи можуть через це покинути засідання.

Він зазначив: "Ці люди, які очолюють так зване міжфракційне об'єднання "За Зеленського", дискредитують український парламент, дискредитують самого Зеленського і мені просто прикро і соромно".

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Також Парубій на початку засідання почав обговорювати порядок денний роботи Верховної Ради, проте його перебив Купрій. Він зазначив, що спікер займається не тими питаннями". А Савченко його підтримала.

При цьому Парубій констатував, що на цьому тижні Верховна Рада має розглянути постанову про призначення інавгурації Зеленського, не уточнивши, у який день відбудеться голосування.

Нагадаємо, що Савченко вирішила стати міністром оборони і шокувала мережу.

Нещодавно Надія Савченко знову прийшла на роботу у Верховну Раду з "гранатами".

Зазначимо, що позафракційний депутат повернулася до своїх обов'язків у вівторок, 23 квітня, після того, як 15 квітня її звільнили з-під арешту.