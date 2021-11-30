Саша Пустовіт звинуватила Остапчука в скандалі з блогерами: дружина ведучого не стала мовчати

Дівчина заявила, що винним у гучному скандалі є Володимир Остапчук, який опублікував "дебільне і необдумане сторіз".

"Жодних пов'язаних з Днем пам'яті жертв Голодомору назв вечірки не було. Було дебільне і необдумане сторіз ведучого, яке спровокувало всеукраїнський скандал. Ми всі про це говорили, але було пізно", - написала вона.

Скріншот з Instagram

Зазначимо, що Остапчук, опублікував того вечора фото з підписом "голодна блогерська туса". Пізніше він вибачився за це сторіз, І сказав, що жодним чином не хотів поглумитися над Днем пам'яті жертв Голодомору. Просто блогери дуже довго чекали їжу.

Також Пустовіт обурена тим, що ЗМІ називають її скандальною блогеркою, але ж її блог "про добро і позитив".

Скріншот з Instagram

Дружина Остапчука Христина Горняк відповіла Пустовіт.

"Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро..." - написала дружина Остапчука.

Скріншот з Instagram

Вона також опублікувала листування з Пустовіт, в якому похвалила, що Крістіна захищає свого чоловіка, але, за її словами, на ситуацію треба подивитися не як дружина ведучого, а як пересічна людина.

Христина написала, що вибачитися за цей вчинок потрібно всім, а не перекидати провину на інших. Після цього Пустовіт її заблокувала.

Скріншот з Instagram

Імениннику Олександру Заліско, який влаштував вечірку, загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення карантинних обмежень.

Блогер також записав відео з вибаченнями і повідомив, що зовсім забув про те, що цього року День пам'яті випав на його день народження - 27 листопада. Цей день завжди припадає на четверту суботу листопада.

Заліско зазначив, що після скандалу, великі бренди розірвали з ним співпрацю і тепер він позбувся основного доходу. Крім того, йому пишуть погрози.