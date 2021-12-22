Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

На знімку хлопець обіймає і цілує Олександру.

Саша Бо з новим хлопцем (фото: instagram.com/sashaabo)

"Така довга і цікава історія", - прокоментувала знімок блогерша.

При цьому підписники дівчини відзначили, що новий обранець Саші Бо дуже схожий на неї.

Ви якісь мені схожі;

Як ви схожі;

То законно мати такого красивого чоловіка?

Ви ще й схожі! Щастя вам!

Нарешті побачили;

Так схожі! Споріднені душі, які нарешті разом. Це дуже круто;

Дуже схожі. Доля.

Нехай ваша любов буде міцною і справжньою, будьте щасливі нарешті.

Нагадаємо, що вперше Саша Бо випадково засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці львівського блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

Тоді молодий чоловік Олександри опублікував їх спільне фото в соцмережі, але потім через наплив фоловерів закрив свою сторінку. При цьому фото вже встигло поширитися мережею.

Саша Бо з новим хлопцем (фото: Instagram)