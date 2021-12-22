RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

Автор: Роман Мирончук

Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом офіційно представила свого нового хлопця. Обранцем відомої блогерки став стоматолог Платон Тарнавський, з яким вона вчилася в університеті.

Фотографію з бойфрендом дівчина опублікувала в Instagram, де у неї 1,9 млн підписників.

На знімку хлопець обіймає і цілує Олександру.

Саша Бо з новим хлопцем (фото: instagram.com/sashaabo)

"Така довга і цікава історія", - прокоментувала знімок блогерша.

При цьому підписники дівчини відзначили, що новий обранець Саші Бо дуже схожий на неї.

  • Ви якісь мені схожі;
  • Як ви схожі;
  • То законно мати такого красивого чоловіка?
  • Ви ще й схожі! Щастя вам!
  • Нарешті побачили;
  • Так схожі! Споріднені душі, які нарешті разом. Це дуже круто;
  • Дуже схожі. Доля.
  • Нехай ваша любов буде міцною і справжньою, будьте щасливі нарешті.

Нагадаємо, що вперше Саша Бо випадково засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці львівського блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

Тоді молодий чоловік Олександри опублікував їх спільне фото в соцмережі, але потім через наплив фоловерів закрив свою сторінку. При цьому фото вже встигло поширитися мережею.

Саша Бо з новим хлопцем (фото: Instagram)

Ми також писали про те, що Саша Бо шокувала визнанням після скандалу з розлученням.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогерСаша Пустовит