Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом офіційно представила свого нового хлопця. Обранцем відомої блогерки став стоматолог Платон Тарнавський, з яким вона вчилася в університеті.
Фотографію з бойфрендом дівчина опублікувала в Instagram, де у неї 1,9 млн підписників.
На знімку хлопець обіймає і цілує Олександру.
Саша Бо з новим хлопцем (фото: instagram.com/sashaabo)
"Така довга і цікава історія", - прокоментувала знімок блогерша.
При цьому підписники дівчини відзначили, що новий обранець Саші Бо дуже схожий на неї.
Нагадаємо, що вперше Саша Бо випадково засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці львівського блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.
Тоді молодий чоловік Олександри опублікував їх спільне фото в соцмережі, але потім через наплив фоловерів закрив свою сторінку. При цьому фото вже встигло поширитися мережею.
Саша Бо з новим хлопцем (фото: Instagram)
Ми також писали про те, що Саша Бо шокувала визнанням після скандалу з розлученням.