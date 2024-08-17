Саша Бо "набила" огромное тату на всю спину. Рисунок сравнили с гербом РФ (видео)

Что "набила" блогерша

Тарнавская разместила новый пост, под которым отметила, что скрывала от фанатов кое-что интересное. Оказалось, она уже почти доделала тату на спине. Подписчики Саши не знали, где именно она планирует делать новый рисунок, но вряд ли могли догадаться, что он будет настолько большим.

"Я больше не хочу держать это за кадром. Позади уже 16 часов сеансов тату. Остался один, и я покажу финальный результат", - написала блогерша.

Новое тату Саши Бо (скриншот)

Как можно увидеть на видео, Саше "набили" гигантскую птицу. Тату не черно-белое, а цветное, что делает его еще более эффектным.

Почему блогершу критикуют

В комментариях под видео мнения пользователей разделились. Одни пишут, что тату действительно очень красивое. Другие же отмечают, что "тело это храм", поэтому делать на нем такие рисунки будто бы недопустимо.

А еще одна часть пользователей и вовсе сравнила тату Бо с гербом РФ. Птица на спине Саши почему-то напомнила им русский герб.

Комментарии под постом Саши Бо (скриншоты)

"Ничего не имею против тату, но на первый взгляд напоминает ту курицу с герба (россиян)", - пишет в комментариях пользовательница.

Блогерша молчать не стала. Она заговорила об "узких взглядах" автора замечания.

"Блин, без оскорблений, но ассоциируется сразу с российским гербом", - также пишут в комментариях.

На это Саша ответила так: "Курицу вы тоже не едите, потому что ассоциации?".