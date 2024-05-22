Сара Джессика Паркер показала яркие кадры со съемок нового сезона популярного сериала

Сара Джессика Паркер не перестает сниматься в громком продолжении сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Актриса показала новые и яркие кадры со съемочной площадки.

Детальнее о новом сезоне рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Сара Джессика Паркер показала фото со съемок нового сезона "И просто так"

Сверхпопулярный сезон "И просто так" был продлен на третий сезон перед финалом второго. Дата премьеры пока неизвестна, но съемки идут полным ходом, и главная героиня уже успела поделиться яркими и интригующими кадрами по съемкам.

На фотографиях Сара Джессика Паркер демонстрирует разные свои киношные образы. Сначала это красивое длинное платье бежевого цвета в стиле Кэри Брэдшоу, которое много лет играет актриса.

Стоит напомнить, что Керри в продолжении истории четырех подруг постоянно оказывается в новых для себя условиях и принимает вызовы жизни, но ей удается сохранять свой активный образ жизни и творческий задор, не угасающий никогда.

Сара Джсессика Паркер на съемках "И просто так" (фото: Getty images)

Также на съемочной площадке Сара показалась в интересной шляпе в клетку, которая, кажется, пришлась по душе актрисе и сделала ее образ интересным. А еще Керри Брэдшоу зажгла, как общается с создателями сериала и согласовывает детали.

Пока неизвестно, когда выйдет новый сезон, но мир уже ждет приключения лучших подруг, всегда поднимающих важные и очень личные темы.

Напомним, что к знаменитой четверке в первом сезоне не присоединилась Ким Кетролл, игравшая непревзойденную Саманту Джонс, и фанаты были этим недовольны. Да будет ли она в новом - пока секрет.

Сара Джсесика Паркер в новых образах для сериала "И просто так" (фото: Getty images)