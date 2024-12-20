Не Санта-Клаус и не дед Мороз: как зовут новогодних волшебников в разных странах

Синтерклаас (Нидерланды)

Синтерклаас - это персонаж, который имеет много общего с Санта-Клаусом, но его традиции имеют долгую историю в Нидерландах. Его прибытие из Испании всегда сопровождается большими празднованиями, которые начинаются в середине ноября.

В день Синтерклааса, 5 декабря, дети получают подарки и сладости. Этот персонаж носит красный наряд, белую бороду и епископскую митру.

Вместе с ним всегда приходят помощники, известные как "Zwarte Piet", которые помогают раздавать подарки и выполнять другие задачи. Празднование Синтерклааса - одно из самых любимых в Нидерландах, и его традиции живы уже более 500 лет.

Синтерклаас в своей характерной митре (фото: Википедия)

Пер-Ноэль (Франция)

Пер-Ноэль, или Рождественский Папа, является одним из самых известных зимних персонажей Франции. Он похож на европейскую версию Санта-Клауса, но с характерными французскими особенностями. Согласно традиции, Пер-Ноэль приносит подарки в ночь с 24 на 25 декабря.

Этот персонаж носит красный костюм с белой бородой и шапкой. В некоторых французских регионах ему помогает строгий "Le Père Fouettard", который наказывает непослушание детей. Несмотря на это, Пер-Ноэль остается главным символом Рождества во Франции, и его праздник отмечают с большой радостью.

Аяз Ата (Казахстан)

Аяз Ата - это казахстанский аналог Деда Мороза, который приносит подарки детям в канун Нового года. Он часто изображается в красном костюме с длинной белой бородой.

Аяз Ата сопровождается несколькими помощниками, которые также раздают подарки и участвуют в праздничных играх. В некоторых регионах Казахстана Аяз Ата приезжает на лошади, а в других - на санях.

На его пути часто устраиваются специальные мероприятия для детей, на которых они могут лично встретиться с волшебником. Аяз Ата олицетворяет надежды на счастье, успех и благополучие, и его приход встречают с радостью.

Аяз Ата (фото: Almaty.tv)

Дун Че Лао Рен (Китай)

В Китае Новый год празднуется не в декабре, а в соответствии с лунным календарем, но традиция подарков также существует. Дун Че Лао Рен - это персонаж китайского Нового года, похожий на западного Деда Мороза.

Его называют "старец Нового года", и он приходит в ночь праздника, чтобы приносить подарки и удачу детям. Этот образ является частью китайской культуры, и хотя он не так известен, как западные аналоги, Дун Че Лао Рен воплощает пожелания здоровья и счастья в новом году.

Иногда китайские дети надевают костюмы и играют в этого персонажа. Таким образом, китайская культура сочетает древние традиции и современную западную практику празднования Нового года.

Каханд Пап (Армения)

В Армении главным персонажем зимних праздников является Каханд Пап, который приносит подарки детям на Новый год и Рождество. Его образ имеет корни в армянской культуре, но был адаптирован к современным традициям. Каханд Пап носит традиционный костюм с элементами армянского национального наряда.

В отличие от многих европейских аналогов, Каханд Пап не использует оленей или сани для путешествий, а скорее передвигается по земле. Он приходит в ночь с 31 декабря на 1 января и участвует в различных празднованиях и конкурсах, которые проходят в городах и селах.

Каханд Пап (фото: Almaty.tv)

Мош Крэчун (Молдова)

Мош Крэчун - это молдавский аналог Деда Мороза, который приносит подарки детям на Новый год. Он изображается как старец с длинной бородой и в красном наряде, напоминающем традиционный костюм европейских зимних персонажей.

Мош Крэчун известен тем, что в Молдове его имя связывают не только с праздником, но и с проведением различных карнавальных ход. Он посещает дома накануне Нового года и оставляет подарки детям, а также часто появляется на праздничных мероприятиях и концертах.

Товлис Бабуа (Грузия)

Товлис Бабуа - это грузинский аналог зимнего волшебника, который приносит подарки детям в ночь с 31 декабря на 1 января. Его образ похож на европейский, но с грузинским колоритом: он носит длинную шубу, а в руках часто имеет сумки с подарками.

Товлис Бабуа приходит в дом, и дети оставляют для него угощения - орехи и сладости. В Грузии это имя связано с символом зимы и праздника, и в семье принято праздновать его приход с большим размахом.

Этот волшебник также часто становится частью театрализованных представлений и праздничных гуляний, которые устраиваются в больших городах. Его традиция глубоко укоренилась в культуре и любимых грузинских праздниках.

Товлис Бабуа (фото: Almaty.tv)