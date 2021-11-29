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Самый простой рецепт от кашля без лекарств: это действительно помогает!

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Понедельник 29 ноября 2021 21:55
Самый простой рецепт от кашля без лекарств: это действительно помогает! Фото: Эксперты назвали самое эффективное лекарство от кашля (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали самый простой и доступный способ лечения кашля. Этот метод считается самым эффективным и помогает почти при любых воспалительных заболеваниях дыхательной системы.

Какой способ поможет вам справиться с кашлем – читайте в материале ниже.

При воспалительных заболеваниях врачи прописывают пациентам различные лекарства. Однако помогать организму справиться с болезнью можно и с помощью других способов.

Хорошо помогает мед, настойки трав, ягод или – черная редька. Именно ее считают самым эффективным средством от кашля.

Этот корнеплод обладает мочегонным свойством, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение. Он в любом виде помогает очистить организм от токсинов, снимает спазмы и уменьшает воспалительные процессы.

В сочетании с другими компонентами черная редька способна избавить от простуды, кашля и даже хронического бронхита. У редьки отличные антисептические и противовоспалительные свойства.

Как приготовить эффективное лекарство от кашля

Для лечения кашля используют черную редьку с медом. Также можно использовать зеленую редьку. Специалисты рекомендуют брать липовый мед, так как в нем содержится больше всего полезных элементов.

Принимать такое лекарство можно даже при высокой температуре.

Нужно взять редьку среднего размера и аккуратно отрезать верхнюю часть. В редьке нужно сделать отверстие и проколоть его ножом в нескольких местах, чтобы начал выделяться сок.

В отверстие нужно положить одну ложку меда, но так, чтобы он не доходил до края.

Редьку нужно накрыть отрезанной частью и убрать на ночь в темное место. Или на 6 часов.

Сироп потом нужно перелить в другую посуду и можно использовать эту редьку для еще одной порции. Всего можно провести до трех таких процедур с одним корнеплодом.

Готовое лекарство нужно принимать два раза в день по одной столовой ложке за час до еды.

Зеленую редьку нужно очистить и нарезать кусочками. Сложить в стеклянную посуду и добавить туда три столовых ложки меда.

Все хорошенько перемешать, накрыть крышкой и дать настояться не менее 4 часов.

Применять такую смесь можно и детям – одну чайную ложку в день на протяжении пяти дней.

Кому нельзя принимать лекарство из редьки

  • Людям, у которых есть аллергия на компоненты
  • При заболеваниях желудка – гастритах и язве
  • Предынфарктное или послеинфарктное состояние
  • Третий триместр беременности
  • Раны или язвы в ротовой полости, или на органах пищеварения

Напомним, ранее мы писали о том, при каких симптомах коронавируса нужно немедленно вызывать скорую помощь.

А также рассказывали о том, что названы способы, которые помогут очистить легкие в домашних условиях.

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