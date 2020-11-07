Самий небезпечний симптом коронавірусу: лікар розповів, як правильно порахувати дихання

В Україні одним з головних показників для термінової госпіталізації є частота дихання. Якщо вона знижується до 10 або підвищується до 30, то пацієнту необхідна термінова допомога медиків. Однак не всі українці знають, на що саме слід звертати увагу і як правильно порахувати частоту свого дихання.

Лікар імунолог-алерголог Володимир Болібок зазначив, що задишка є самим небезпечним симптомом COVID-19 і розповів, як в домашніх умовах швидко порахувати своє дихання і визначити, чи потрібно терміново звертатися до лікаря. Про це пише "Лента".

Він пояснив, що рахувати частоту дихання потрібно тільки в стані спокою і пам'ятати про те, що при підвищеній температурі людині стає важче дихати.

"Сіли в крісло, заспокоїлися, і просто дихаєте, рахуєте своє дихання. Для здорового дорослого частота дихання становить від 16 до 20 вдихів у хвилину. Якщо дихання частішає, це говорить про те, що розвивається дихальна недостатність", - зазначив фахівець.

Болібок розповів, що небезпечним є поєднання задишки та тахікардії й в таких випадках необхідна комп'ютерна томографія легенів.

"Якщо людина без температури має прискорений ритм серця і задишку, то це говорить про те, що потрібно бити тривогу, викликати лікаря, робити КТ легенів", - пояснив лікар.

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