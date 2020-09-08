Найдовший скляний міст у світі: з'явилися фото і відео унікальної споруди

У Китаї відкрили унікальний скляний міст. Довжина мосту – 526 метрів і одночасно він може вмістити не більше 500 осіб.

Висота нового мосту – 201 метр і він з'єднує береги річки Ляньцзян. Товщина скла, з якого виготовлений цей міст – 4,5 метра, і воно має три шари. Відвідувачі цього мосту можуть спокійно розглянути те, що відбувається у них під ногами.

Місткість цього мосту – до півтисячі осіб одночасно. Він досить вузький, але у двох місцях встановлені оглядові майданчики та ширина в цих місцях сягає 9 метрів. Тримається міст на грубих тросах, які кріпляться до двох червоним металевих башт.

У Китаї побудували унікальний скляний міст

Міст був побудований за проєктом китайської студії Architectural Design і науково-дослідного інституту Чжецзян. Дизайнери мосту хотіли, щоб він не сильно виділяється на тлі природи, тому його зробили дуже мінімалістичним.

Ця конструкція унікальна і в усьому світі немає жодного аналога. Вона вже потрапила в Книгу рекордів Гіннесса.

Раніше самим великим скляним мостом у світі вважалася конструкція в Національному парку Чжанцзяцзе, в провінції Хунань, Китай. Цей міст має висоту до 300 метрів і протяжність в 393 метри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на пішохідному мосту мопедист збив дівчину і просто поїхав.

А також розповідали про те, що у Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки.