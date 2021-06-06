Найзагадковіші міста-примари у світі: до списку потрапила Україна

На Землі є міста, які повністю стали примарами й там немає жителів, а туристи туди забрідають дуже рідко. А є занедбані міста, де залишилося всього кілька жителів. Найчастіше доступ в такі місця заборонений або обмежений – пускають тільки туристичні групи.

Крако в Італії

Ця область була заселена греками в 540 році до н.е. Кілька століть тут існувало цілком успішне поселення, університет, чотири великих палаццо і місто стрімко розвивалося. У 1656 році епідемія чуми скоротила населення міста в сотні разів, а економіка почала згасати. У 1892-1922 роках жителі масово перебиралися до Північної Америки. А в 1963 році стався зсув і більшість жителів були евакуйовані. Останнім цвяхом став землетрус в 1980 році. З того часу місто стало туристичною визначною пам'яткою і декораціями до фільмів – там знімали "Квант милосердя" і "Страсті Христові".

Місто Крако в Італії

Прип'ять, Україна

Один з найвідоміших міст-привидів у світі. Заснований був в 1970 році, для підтримки Чорнобильської АЕС – там проживали працівники станції зі своїми сім'ями. На момент катастрофи було зареєстровано майже 50 тисяч населення. Всіх жителів міста евакуювали, і місто стало примарою. Довгий час туди було заборонено навіть наближатися, але зараз рівень радіації знизився і в Прип'ять стали їздити туристи.

Місто Прип'ять в Україні

Орадур-сюр-Глан, Франція

На заході Франції знаходиться селище-привид. Він був зруйнований 10 червня 1944 року, і нацисти вбили майже всіх його жителів, включаючи жінок і дітей. Дивом вижили лише 30 людей. Всіх жителів змусили покинути свої будинки. Чоловіків зібрали в сараях, де розстріляли, а потім підпалили. Жінок і дітей замкнули в церкві та спалили, а тих, хто намагався вибратися – розстрілювали. Після війни Шарль де Голль запропонував побудувати нове селище поруч, а це – перетворити на меморіал.

Місто Орадур-сюр-Глан у Франції

Фамагуста, Кіпр

На півдні міста Фамагуста знаходиться квартал Вароша. На початку 70-х років це був туристичний центр номер один. Там були побудовані нові будівлі, готелі, розвивалася інфраструктура. Цей курорт відвідували Елізабет Тейлор, Бріджит Бардо і Річард Бертон. Але в 1974 році відбулося турецьке вторгнення на Кіпр і місцевість перейшла під контроль Туреччини. Жителі покинули свої будинки й втекли, а сама територія вже багато років залишається покинутою. В'їзд туди заборонений й квартал безлюдний.

Місто Фамагуста на Кіпрі

Острів Хасіма, Японія

Хасіма або як його ще називають Гункандзіма - острів в 15 км від Нагасакі, на півдні Японії. На початку 19 століття на острові було виявлено вугілля і в 1887 році були побудовані вугільні шахти. У 1959 році був розквіт міста, там проживало понад 5 тисяч осіб. У 1974 році запаси вугілля закінчилися і люди почали залишати острів. До 2000 року місто було покинутим, а потім його почали відновлювати й пускати туристів. У 2015 році острів був визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Острів Хасіма в Японії

Кеннікот, Аляска, США

У 1900 році Кеннікот був центральним шахтарським табором, який з'єднував кілька мідних рудників. Тут виявили поклади мідної руди, яка дуже цінувалася у світі. Сотні людей поїхали на Аляску, щоб працювати на мідних рудниках. З 1909 по 1938 рік було видобуто понад 4 млн тонн руди. Але в 1930-хх роки поклади виснажилися, і шахти почали закриватися. У листопаді з Кеннікота поїхали останні жителі, а місто перетворилося на привид.

Місто Кеннікот на Алясці

Дханушкоди, Індія

Досить старий індійське місто, який прекрасно розвивалося і зростало, в ньому жили та працювали люди. Тут був туристичний центр - туристи приїжджали милуватися видами Лаккадівського моря. Все змінилося за одну ніч - в грудні 1964 року, коли на місто обрушився циклон Рамсварам. Швидкість вітру становила 280 км/год, а висота хвиль – 7 метрів. Загинуло майже 1800 осіб, а місто – зруйноване. Він був оголошений непридатним для життя і залишений. Зараз туди їздять тільки туристи.

Місто Дханушкоді в Індії

Ліфта, Ізраїль

Одне з найдавніших поселень в Ізраїлі. Там були знайдені археологічні останки, що датуються залізним століттям. У 1945 році в ліфті проживало понад 2 тисячі осіб, більшість – мусульмани. Під час громадянської війни в 1947-1948 роках ліфту покинула більшість жителів, залишилися тільки представники єврейської громади. Але і вони покинули місто в 1971 році. Останні жителі покинули місто у 2017 році й відтоді вважається природним заповідником.

Місто ліфта в Ізраїлі

Каякей, Туреччина

Це місто розташоване на південному заході Туреччини. У ньому багато будівель 18 століття, але більшість з них вже зруйновані. До Першої світової війни в Каякей проживало близько 6500 греків. Однак всі вони були вбиті в результаті масових вбивств під час війни. У 1923 році територія перейшла під владу Туреччини, і грецьке населення покинуло місто. Турецький уряд намагався заселити місто мусульманами, але вони боялися привидів убитих і їхали. Зараз місто стало примарою і його використовують як музей просто неба.

Місто Каякей в Туреччині