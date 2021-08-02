Найяскравіші тріумфи України на Олімпіадах: від історичної перемоги Баюл до "патріотичного" золота Чебана

З чого все починалося

В 1992 році літня і зимова Олімпіади проводилися в один рік. Українські спортсмени ще виступали у складі об'єднаної команди. Але на літніх Іграх наші атлети завоювали 13 золотих медалей. На зимовій Олімпіаді Віктор Петренко теж завоював золоту медаль в одиночному чоловічому фігурному катанні, а хокеїст Олексій Житник переміг у складі збірної з хокею.



З 1994 року Україна окремою командою бере участь в Олімпіаді, а на зимових іграх вперше в історії олімпійського руху пролунав український гімн!

Саме в Ліллегаммері Оксана Баюл стала нашою першою олімпійською чемпіонкою - вона виграла "золото" в одиночному фігурному катанні. А ще порадувала біатлоністка Валентина Цербе, на тих же змаганнях завоювавши бронзову медаль.

Всього на першу в історії національної збірної України Олімпіаду поїхали спортсмени з 10 видів спорту.



1996 рік був для нас дуже успішним. На літній Олімпіаді відкрилися такі зірки, як Лілія Подкопаєва, Володимир Кличко, Катерина Серебрянська, В'ячеслав Олійник. В цілому українські спортсмени завоювали 23 медалі: з них 9 золотих, 2 срібних і 12 бронзових, і посіли дев'яте місце в підсумковому медальному заліку.

До речі, після виступу Підкопаєвої зал наповнили такі приємні вуху слова: "Слава Україні!".



"Золоті" 00-ті

В 2000 році наша країна знову раділа успіхам! Всього українські спортсмени з Олімпіади в Австралії привезли 22 медалі, з них 3 золотих, і по 10 "срібла" і "бронзи".

Українська плавчиня Яна Клочкова на Олімпіаді в Сіднеї завоювала два "золота", а також "срібло". Через чотири роки Клочкова завоює ще два олімпійських "золота" в Афінах. Всього наша "золота рибка" встановила 50 рекордів України!



На Олімпійських іграх 2004 в Афінах Україна завоювала 23 медалі: з них 8 рекордних золотих!

Також жіноча збірна з гандболу була удостоєна третього місця і стала володарем єдиної олімпійської нагороди за всі роки незалежності в ігрових видах спорту.

А Ірина Мерлені стала першою в історії олімпійською чемпіонкою у вільній боротьбі - цей вид програми дебютував на грецьких іграх. Через чотири роки в Пекіні Мерлені завоювала "бронзу".



До слова, на літній Олімпіаді 2008 року в Пекіні збірна України завоювала рекордну кількість медалей за всю історію - 27 нагород (7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових). Правда, потім наші спортсмени втратили через допінговий скандал п'ять медалей - їх довелося повернути.

Але саме в Пекіні своє перше олімпійське "золото" завоював Василь Ломаченко. Сьогодні він вважається одним з кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.



У 2010-х успіхи пішли на спад...

На літній Олімпіаді 2012 у Лондоні українські спортсмени завоювали 20 медалей, з них: 6 золотих, 4 срібних і 10 бронзових. Олександр Усик завоював олімпійське "золото" у важкій вазі, а Василь Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном.



Однак після тих ігор результати почали йти трохи на спад...

Так, на Олімпіаді 2016 року наші спортсмени завоювали всього 11 медалей. "Золото" Україні принесли лише Сергій Чебан і Олег Верняєв.

Каноїст, до слова, в Ріо завоював свою третю олімпійську медаль, але всім запам'ятався човен Чебана з патріотичним розфарбуванням.

Сергій Чебан (фото: old.omr.gov.ua)

Паралімпійці завжди на висоті!

Наші паралімпійські спортсмени порівняно не так давно беруть участь у міжнародних змаганнях, але причин для гордості більш ніж достатньо.

За 20-річну історію участі у літніх Паралімпійських іграх збірна України завоювала 374 медалі - з них 125 золотих, 115 срібних і 134 бронзових.

Зимові ігри принесли менше медалей - "всього" 112. Але ми віримо, що у наших спортсменів все вийде, а кількість нагород - збільшиться.

Паралімпіада 2016 у Ріо-де-Жанейро, до слова, стала найуспішнішою в історії українських спортсменів: на тих іграх вони завоювали 117 медалей і посіли третє місце в командному заліку.



Зараз проходить Олімпіада в Токіо, яку чекали довгих 5 років. Пандемія коронавірусу посилила правила, ввела багато нововведень і обмежень в проведення заходів і в повсякденне життя. Змінився навіть девіз Олімпіади - "Швидше, вище, сильніше - разом" замість "Швидше, вище, сильніше".

Ми віримо в гучні перемоги українських спортсменів. Адже саме завдяки їм за часи незалежності України синьо-жовтий прапор здіймався на Олімпіадах та Паралімпіадах усіх континентів, прославляючи нашу країну на весь світ!