Найнебезпечніші продукти у вашому холодильнику: що не можна зберігати довго

Продукти довгого зберігання, які ми тримаємо тижнями в холодильнику, можуть перетворитися в небезпечну отруту. У таких продуктах накопичується кількість шкідливих речовин і навіть при нормальному терміні зберігання, вживати їх в їжу дуже ризиковано.
Які продукти у вашому холодильнику можуть бути дуже небезпечними - читайте в матеріалі нижче.
Якщо ви часто купуєте такий сир і вживаєте в їжу, можуть бути серйозні наслідки - від порушення обміну речовин до ризику онкології. І вся справа в пластиці - його зазвичай роблять з дуже шкідливих матеріалів. І хімічні складові швидко переходять в продукти, які в нього упаковані.
Мікрочастинки пластика особливо люблять продукти з підвищеною жирністю. Наприклад, сир. Потрапивши в організм ці мікрочастинки сприяють руйнуванню ендокринної системи, розвитку онкології та стають причиною розвитку когнітивних порушень.
Мариновані помідори, соуси, томатна паста в металевих банках - дуже небезпечна їжа. У сплав цих банок входить алюміній і це джерело перфоктанової кислоти. Вона дуже небезпечна для ендокринної системи та печінки. Залишаючись на продуктах харчування, вона потрапляє в організм і починає його руйнувати.
У морській воді міститься велика кількість токсичних речовин, які потенційно небезпечні для людини. Найстрашніші з них - ртуть і важкі метали. Всі ці речовини потрапляють в морську рибу з води, а з риби - в організм людини.
Більшість цих речовин не зникають при термічній обробці та провокують розвиток захворювань, впливають на роботу травної та імунної систем.
Вони виглядають дуже апетитно на ринку, і ми намагаємося купувати фермерське, тому що думаємо, що саме такий продукт якісніше. Але виробництво таких продуктів часто пов'язане з використанням нітратів, пестицидів і гербіцидів - для кращого зберігання і швидкого дозрівання.
За прискореною програмою найчастіше на великих фермах вирощують яблука, виноград, полуницю, помідори, огірки та зелень.
Наші знання про виробництво молокопродуктів дуже мінімальні. Тому ми не замислюємося, коли беремо молоко з підвищеним вмістом жирів. Але саме в такому молоці міститься найбільше промислових хімікатів, які викликають різні захворювання.
І це - крім того, що жирне молоко підвищує вміст холестерину в крові та підвищує ризик розвитку атеросклерозу.
До речі, раніше ми писали про те, яка їжа найнебезпечніша для маленьких дітей.
А ще ми розповідали про те, який картопля не можна вживати в їжу.