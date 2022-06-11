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Найнебезпечніші продукти у вашому холодильнику: що не можна зберігати довго

Фото: Які продкти у вашому холодильнику найнебезпечніші (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Продукти довгого зберігання, які ми тримаємо тижнями в холодильнику, можуть перетворитися в небезпечну отруту. У таких продуктах накопичується кількість шкідливих речовин і навіть при нормальному терміні зберігання, вживати їх в їжу дуже ризиковано.

Які продукти у вашому холодильнику можуть бути дуже небезпечними - читайте в матеріалі нижче.

Сир в пластиковій упаковці

Якщо ви часто купуєте такий сир і вживаєте в їжу, можуть бути серйозні наслідки - від порушення обміну речовин до ризику онкології. І вся справа в пластиці - його зазвичай роблять з дуже шкідливих матеріалів. І хімічні складові швидко переходять в продукти, які в нього упаковані.

Мікрочастинки пластика особливо люблять продукти з підвищеною жирністю. Наприклад, сир. Потрапивши в організм ці мікрочастинки сприяють руйнуванню ендокринної системи, розвитку онкології та стають причиною розвитку когнітивних порушень.

Томатна паста в алюмінієвих банках

Мариновані помідори, соуси, томатна паста в металевих банках - дуже небезпечна їжа. У сплав цих банок входить алюміній і це джерело перфоктанової кислоти. Вона дуже небезпечна для ендокринної системи та печінки. Залишаючись на продуктах харчування, вона потрапляє в організм і починає його руйнувати.

Морська риба

У морській воді міститься велика кількість токсичних речовин, які потенційно небезпечні для людини. Найстрашніші з них - ртуть і важкі метали. Всі ці речовини потрапляють в морську рибу з води, а з риби - в організм людини.

Більшість цих речовин не зникають при термічній обробці та провокують розвиток захворювань, впливають на роботу травної та імунної систем.

Овочі та фрукти з великих ферм

Вони виглядають дуже апетитно на ринку, і ми намагаємося купувати фермерське, тому що думаємо, що саме такий продукт якісніше. Але виробництво таких продуктів часто пов'язане з використанням нітратів, пестицидів і гербіцидів - для кращого зберігання і швидкого дозрівання.

За прискореною програмою найчастіше на великих фермах вирощують яблука, виноград, полуницю, помідори, огірки та зелень.

Молоко з високою жирністю

Наші знання про виробництво молокопродуктів дуже мінімальні. Тому ми не замислюємося, коли беремо молоко з підвищеним вмістом жирів. Але саме в такому молоці міститься найбільше промислових хімікатів, які викликають різні захворювання.

І це - крім того, що жирне молоко підвищує вміст холестерину в крові та підвищує ризик розвитку атеросклерозу.

До речі, раніше ми писали про те, яка їжа найнебезпечніша для маленьких дітей.

А ще ми розповідали про те, який картопля не можна вживати в їжу.

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