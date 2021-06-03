Найкращі пляжі Києва, на яких можна безпечно відпочити

Труханів острів. Центральний пляж.

Цей пляж облюбувала молодь. Він облаштований всім необхідним, доглянутий. Є кабінки для переодягання, туалети та кафе. Єдиний мінус - тут завжди шумно і багатолюдно. Однак він розташований в самому центрі столиці.

Гідропарк. Пляж "Венеція"

Цей пляж підходить для відпочинку дорослих, а також для сімейного відпочинку – з дітьми. Є все необхідне, багато кафе. Одночасно з цим - людей на пляжах теж багато. Добиратися на пляж зручно - він недалеко від станції метро "Гідропарк".

Пляж "Троєщина"

Цей пляж На вулиці Деснянській оновили минулого року. Народу тут зазвичай небагато, хоча зона відпочинку обладнана всім необхідним – чистий пісок, майданчик для дітей, новенькі роздягальні, зона для ігор.

Пляж озера Тельбін

Озеро Тельбін вважається одною з найчистіших водойм в Києві. За ним доглядають, регулярно чистять, а територію – облагороджують. На пляжі білий пісок, навколо озера є бігові та велодоріжки, по периметру – кафе і магазини.

Пляж біля "Південного берега Києва"

Ще одне комфортне місце на Трухановому острові. Тут є зручні та безкоштовні шезлонги, крісла-мішки та навіс. Крім того, на цьому пляжі відкривається гарний вигляд на річку і правий берег столиці.

Пляж "Березняки"

Цей пляж являє собою вузьку і довгу смугу вздовж Дніпровської набережної. Відвідувачі можуть поплавати та позасмагати, а також покататися на байдарках, катамаранах, орендувати альтанку з мангалом. Людей тут зазвичай багато.